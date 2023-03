Torna (in parte) la musica su Instagram e Facebook: accordo tra Soundreef e Meta

Dopo alcuni giorni dalla mancanza di tracce audio italiane sui social, torna la musica su Instagram e Facebook grazie all’accordo tra Meta e Soundreef. Torneranno attive le tracce di numerosi artisti italiani.

Musica su Instagram e Facebook: l’accordo Soundreef e Meta

«Relativamente alla vicenda Meta/SIAE, desideriamo confermare che stiamo lavorando per ripristinare il catalogo per cui Soundreef amministra integralmente i diritti online, e quindi formalmente non condiviso con SIAE. Il take down delle suddette opere risulta essere esclusivamente legato a dinamiche non dipendenti da Soundreef; pertanto, troverà risoluzione secondo le tempistiche necessarie», avevano fatto sapere una decina di giorni fa da Soundreef.

Oggi pare proprio che questo accordo sia verità e che le canzoni tutelate da Soundreef e non da SIAE, potranno tornare sui popolari social network gestiti da Meta.

Per quanto riguarda invece il catalogo gestito da Siae, che comprende la maggior parte degli artisti italiani, ancora non ci sono novità. L’accordo scaduto il primo gennaio 2023 non è stato ancora rinnovato.

Le motivazioni di Meta e SIAE sembrano essere diverse, anche se il punto della questione è il valore economico del compenso che Meta dovrebbe versare a Siae per i diritti d’autore delle canzoni. Secondo la società italiana il colosso americano non pagherebbe a sufficienza, mentre Meta dice di non aver avuto mai problemi nel resto dei 150 paesi dove i servizi sono attivi.

I brani di quali artisti torneranno?

Soundreef fa sapere che tra poche ore molti brani italiani torneranno sia su Instagram che su Facebook. Si tratterebbe di alcuni autori italiani, quelli che hanno affidato i loro diritti d’autore alla società indipendente, la Soundreef, fondata nel 2011 a Londra da Davide d’Atri e Francesco Danieli. Tra loro ci sono Laura Pausini, J-Ax, Nesli, Gigi D’Alessio, Rkomi, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Boomdabash, Fabio Rovazzi, Takagi & Ketra, Federica Abbate e Ultimo.