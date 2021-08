Festivalmar

Spettacoli da gustare sotto un cielo terso o stellato, circondati da panorami straordinari. I festival sono sempre più radicati sul territorio, con il quale finiscono per creare un connubio unico, amplificando le emozioni del pubblico. Tag43 scruta l’Italia da Nord a Sud e dalle cime maestose delle Dolomiti al mare siciliano, passando per il Veneto e le città d’arte, vi propone cinque imperdibili rassegne.

I 5 festival da seguire immersi in panorami suggestivi



1- Maestri e suoni, così cantano le Dolomiti

Per gli amanti delle vette e della natura incontaminata l’iniziativa ideale è I suoni delle Dolomiti, che ripropone per la XXVI edizione i concerti fra le montagne più suggestive. Qui si arriva rigorosamente a piedi, seguendo sentieri che portano a conche, prati, radure, in cui sentire, oltre alle note, solo l’eco e i rumori della natura. Immersi nel paesaggio trentino, si alternano nomi della canzone italiana d’autore come Niccolò Fabi e Daniele Silvestri e maestri quali il violinista lettone Gidon Kremer e il jazzista Paolo Fresu. Dal 23 agosto al 24 settembre, la partecipazione è libera. www.visittrentino.infoù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @isuonidelledolomiti

2- OPERAESTATE, in Veneto una rassegna da record

Sono numeri importanti, quelli di OPERAESTATE Festival Veneto, all’edizione numero 41, che va avanti fino al 10 ottobre con generi musicali per tutti i gusti, dal jazz alla musica classica e contemporanea. Fra Bassano del Grappa, nel vicentino, e altri 27 centri della Pedemontana Veneta cara agli Alpini, il cartellone prevede 126 appuntamenti totali, con ben 38 prime nazionali. Sono diversi gli artisti che riflettono su temi quali l’ecologia e il particolare clima del post quarantena. Gli spettacoli fondono musica e teatro, dando vita a rappresentazioni ibride, talvolta ispirate all’universo di Dante. www.operaestate.it

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Operaestate (@operaestate)

3- Ferrara Buskers festival, l’appuntamento degli artisti di strada

Torna anche un altro classico, il Buskers Festival di Ferrara, che riempie le vie e le piazze della città estense, con eventi che si ispirano alla libertà e alla condivisione della musica. La più importante kermesse di artisti di strada unisce note, arte e culture diverse, parte da Comacchio e invade Ferrara. In cartellone, 18 spettacoli al giorno, oltre alla possibilità di gustare aperitivi e street food. Ad intrattenere gli avventori anche esercizi di giocoleria e con il fuoco, laboratori per bambini, mostre e mercatini. Fra i musicisti spiccano Raffaele Kohler, esponente dello swing di casa nostra, il rocker americano Lev Radagan e gli spagnoli Proyecto Entremares, interpreti di melodie etniche. Appuntamento dal 25 al 29 agosto. www.ferrarabuskers.com

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferrara Buskers Festival (@ferrarabuskersfestival)

4- Todi Festival, laboratorio di musica e teatro

Programma variegato, molti inediti, parecchie prime nazionali: è il mix vincente del Todi Festival, che in Umbria va in scena con l’edizione numero 35, puntando su musica, teatro e arti visive. La kermesse, che nel tempo ha avuto un ruolo di incubatore per le varie forme d’arte che promuove, ha bandito ogni tipo di replica. Il manifesto di quest’anno è stato firmato dallo scultore Arnaldo Pomodoro, che ha riprodotto uno dei suoi Scettri, opere plastiche in alluminio che saranno installate per l’occasione nei Giardini Oberdan di Todi. La manifestazione si svolgerà dal 28 agosto al 5 settembre. www.todifestival.it

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todi Festival (@todifestival)

5- Trapani, dove La cultura attrae cultura

È un teatro barocco in riva al mare, Trapani. Che fino all’11 settembre accoglie per la 73ma volta opera, balletto e concerti. Le esibizioni saranno distribuite tra il chiostro di San Domenico, il Parco Archeologico di Segesta e gli spazi del teatro Giuseppe di Stefano, intitolato al tenore siciliano nato cent’anni fa. In occasione della rassegna musicale l’iniziativa La cultura attrae cultura prevede un’intesa con le librerie del trapanese e con la Fondazione Erice Arte, per creare un circuito virtuoso che coinvolga istituzioni e presidi locali. www.lugliomusicale.it