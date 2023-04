Tennis, Musetti perde contro Tsitsipas a Barcellona: il greco va in finale

Lorenzo Musetti si arrende in semifinale contro Tsitsipas al torneo ATP 500 di Barcellona. Al termine di una partita combattuta, l’italiano cede in tre set: 4-6, 7-5, 3-6.

La partita di Lorenzo Musetti in semifinale contro Tstitsipas

Dopo aver superato i quarti di finale per il forfait di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti era molto atteso oggi contro il numero 5 del mondo, il greco Stefanos Tsitsipas. La partita è iniziata in modo altalenante, con molti errori per entrambi i tennisti e con tanti break. Alla fine comunque, ad avere la meglio è stato il greco che ha trionfato nel primo parziale per 6 giochi a 4. Nel secondo set Musetti non si è abbattuto psicologicamente ma ha continuato a rispondere ai colpi del numero 5 del mondo. Il tennista nato a Carrara è riuscito anche ad annullare un match point al greco prima di vincere il secondo set per 7-5. Tuttavia, nel terzo set il fisico di Lorenzo non ha retto e il parziale è stato di 4 giochi consecutivi per Tsitsipas. Sul 4-0 Musetti ha provato a reagire, ottenendo un primo break e portandosi sul 4-2. Con il suo solito spirito eroico il tennista italiano ha provato a ribaltare la situazione ma Tsitsipas si è dimostrato solido e ha chiuso senza troppe difficoltà per 6-3. Il greco raggiunge per la terza volta in carriera la finale all’ATP 500 di Barcellona e proverà a vincere il torneo per la prima volta in assoluto dopo le sconfitte del 2018 e del 2021 contro Rafael Nadal. Il suo avversario sarà uno tra il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz e il tennista britannico Daniel Evans.

I prossimi tornei per l’italiano

Ora Lorenzo Musetti dovrà cercare di recuperare le energie e provare ad andare fino in fondo nel prossimo torneo che disputerà, il Masters 1000 di Madrid che partirà il 26 aprile. Per il tennista di Carrara questa può essere una grande occasione visto che mancheranno alcuni dei più forti al mondo come Rafael Nadal e Novak Djokovic con quest’ultimo che ha annunciato oggi il suo forfait per problemi al gomito.