Dai social alla vita reale. Negli ultimi dieci anni, i meme sono diventati grandi protagonisti delle giornate, fonte di risate e anche occasione di riflessione. Per celebrare la storia di un fenomeno in straordinaria diffusione Hong Kong ha aperto un vero e proprio museo. Il primo al mondo in cui le foto e i post più memorabili vengono esposti come fossero preziosi pezzi d’arte. Nato dalla partnership tra il K11 Art Mall, ibrido tra centro commerciale e spazio museale, e 9GAG, sito web fondato a Hong Kong nel 2008 e diventato una vera e propria istituzione nel mondo dei meme, il museo propone ai visitatori un tour che, attraverso sette sezioni, li guida in un entusiasmante viaggio tra le oltre cento immagini che hanno fatto la storia della memistica nel mondo. Da quelle estrapolate dal videoclip di Hotline Bling, celebre hit del rapper americano Drake allo scatto virale di Muhammad Sarim Akhtar che, con il volto rassegnato e le mani sui fianchi, si è trasformato in un simbolo di delusione passe-partout, valido in qualsiasi situazione.

Tutti le attrazzioni del museo dei meme

Ma non è tutto. Oltre alle retrospettive In the Meme-time e Meme-go-round, infatti, chi paga il biglietto ha la possibilità di usufruire di un pacchetto di servizi collaterali altrettanto interessante. Dall’esperienza immersiva del Time Tunnel, una galleria che consente al pubblico di diventare parte attiva del racconto sulla nascita ed evoluzione di questo insolito linguaggio virtuale, alla possibilità di creare meme originali e vincere un premio di 100 dollari. Per i più arditi, poi, l’occasione di farsi incidere sulla pelle una delle immagini più famose del web, all’interno della Memeingful Tattoo Station. Sosta al Meme me photo booth per una foto ricordo e al 4D Beyond the meme, dove, grazie alla realtà aumentata, i personaggi delle illustrazioni si possono toccare con mano.

Museo aperto fino a settembre

Tuttavia, tra le diverse attrazioni del museo inaugurato a luglio e aperto fino a Settembre 2021, quella che, secondo gli organizzatori, potrebbe attirare maggiormente l’attenzione dei turisti pare essere In Meme We Love, collage di meme formato NFT, ideato da 9GAG e venduto, lo scorso mese, alla cifra di 9.00 Ethereum (equivalenti, più o meno, a 26 dollari). «L’idea di dedicare un intero museo ai meme non è affatto un capriccio o una stravaganza ingiustificata», ha spiegato K11 in un comunicato stampa riportato da Dazed&Digital. «È arrivato il momento di smettere di considerarli semplice humor e iniziare a maneggiarli per quel che sono. Strumenti che, con un approccio culturale pensato, rileggono eventi e personaggi contemporanei con una vena satirica, sagace e mai offensiva. In futuro, non è escluso che possano essere studiate come tracce del nostro rapporto con la società e la comunità di cui facciamo parte».