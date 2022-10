Musei Vaticani, visitatore scaraventa a terra due busti di gesso

Danneggiamento di statue ai Musei Vaticani oggi, 5 ottobre, intorno all’ora di pranzo. Un turista americano compra regolarmente il biglietto, passa i controlli di sicurezza ed entra nei musei. Fin qui tutto bene, se non fosse che l’uomo scaraventa poi a terra due busti in gesso che si trovavano su una mensola.

Musei Vaticani, cosa è successo

Le due sculture si trovavano nella Galleria Chiaromonti dei Musei Vaticani. L’uomo è entrato e, quando ha scaraventato a terra i busti, il rumore delle statue che cadevano ha allarmato i custodi, che sono accorsi per capire l’accaduto. I custodi hanno chiamato la Gendarmeria Vaticana, che hanno fermato l’uomo.

I due busti sono stati inviati nel reparto di restauro e sembra che una delle statue avrebbe perso il naso. I danni non sono stati giudicati molto gravi, quindi si ritiene che i busti possano tornare presto al loro posto. Per il momento, gli specialisti del laboratorio di restauro marmi dei Musei Vaticani sono al lavoro, mentre non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni in merito.

Perché ha scaraventato i busti

Ancora ignote le motivazioni del gesto del turista straniero. Infatti, l’uomo è stato fermato dalla Gendarmeria Vaticana, che lo hanno portato negli uffici per interrogarlo. Le indagini sono ancora in corso. In ogni caso, al momento non si ipotizzano motivazioni particolari, ma si fa riferimento a un comportamento squilibrato. I busti ora sono in fase di restauro e non saranno disponibili al pubblico finché non sarà completata questa fase.

Nel 2018 il Comune di Roma aveva lanciato delle regole per i turisti molesti, ovvero i cittadini stranieri e non che visitano la Capitale e il Vaticano e prendono di mira le fontane, oppure le strutture pubbliche. Chi danneggia le strutture rischia il daspo urbano, ovvero l’allontanamento dalla città che può arrivare anche fino a 60 giorni nei casi più gravi.