Fuori dai musei

Puntano sul mix fra natura e arte, i percorsi che solcano le vette trentine, i profili delle colline senesi, l’Umbria del Poverello o gli uliveti calabresi affacciati sul mare. Tag43 ve ne propone cinque, arricchiti da installazioni e monumenti, da scoprire durante i soleggiati weekend di primavera

In Trentino, il rito delle cataste di legna

Un rito tradizionale, come quello delle cataste di legna da accantonare per l’inverno, diventa una forma d’arte. Accade a Mezzano di Primiero, piccolo centro che si snoda sotto le Pale di san Martino, in Trentino. Il paese montano ha organizzato la mostra permanente Cataste & Canzèi. Il termine dialettale si riferisce proprio alle scorte di ciocchi, sistemate secondo un gesto rurale e, ora, abbellite con trenta imponenti sculture in legno, che regalano un volto nuovo a sentieri, angoli e abitazioni. I temi? Leggende, mestieri della montagna e strumenti musicali. www.mezzanoromantica.it



Sculture a impatto zero

Sempre in Trentino, ma in un bosco che offre una full immersion nella natura, si dipana Arte Sella, una passeggiata sul monte Armentera, circondati da opere realizzate con materiali quali pietra, legno, foglie, che sono destinate a essere riassorbite dal ciclo della natura. Nel silenzio della montagna, le sculture monumentali sono esposte al sole, alla pioggia, alla neve, al gelo. Fra i lavori più spettacolari figurano la Cattedrale di Giuliano Mauri, con 80 colonne di rami intrecciati, e Dentro fuori, gigantesca serpentina di Michele De Lucchi. www.artesella.it

La mano degli orafi toscani in val d’Orcia

Cambio di scenario in val d’Orcia, dove i vigneti di Brunello del Casato Prime Donne si sono trasformati in un percorso di trekking e arte, grazie a sculture firmate da orafi toscani, fra i paesaggi tutelati dall’Unesco. Donatella Cinelli Colombini, al timone della cantina, nel dare un volto nuovo alla sua campagna si è ispirata alla Landscape Art, facendo dei filari di Brunello di Montalcino, nel senese, un luogo in cui assaporare il bello. Oltre alle installazioni sono esposti dei cippi con le dediche scritte da chi ha vinto il Premio Casato Prime Donne, attribuito a professioniste che si distinguono nei settori più diversi. www.cinellicolombini.it

In paradiso con San Francesco

Aveva già un suo fascino, il bosco in cui san Francesco meditava, facendo scelte di vita rivoluzionarie, nel paesaggio umbro di Assisi. Ma da quando i profili collinari, che fanno da sfondo ai dipinti giotteschi della Basilica superiore, sono tutelati dal Fondo Ambiente Italiano, c’è un motivo in più per una passeggiata fra ulivi, querce, aceri: è Il terzo Paradiso, firmato nel maggio del 2010 da Michelangelo Pistoletto. Che ha tracciato una circonferenza centrale, fiancheggiata da due cerchi uguali, simmetrici e più piccoli della prima, lungo i quali è stato piantato un doppio filare di ulivi, sotto cui camminare. www.visitfai.it/boscodisanfrancesco



Rovine e ulivi, il mix di Scolacium

Vanta scorci spettacolari, il parco archeologico di Scolacium, a mezz’ora da Catanzaro. Grazie agli ulivi che si rincorrono fino al mar Ionio, facendo da cornice a rovine imponenti. A cominciare dalla basilica normanna di Santa Maria della Roccella, ridotta ad un guscio senza soffitto che si allunga ad abbracciare il cielo. Le testimonianze medievali si sovrappongono a quelle romane, che vanno da una villa di campagna ai resti del foro, antico cuore pulsante dell’abitato, passando per le rovine dell’anfiteatro e delle fortificazioni. musei.calabria.beniculturali.it