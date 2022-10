Dal Barolo al Culatello: cinque musei del gusto

Vi stuzzicano aromi, profumi, sapori? È quanto propongono i Musei del gusto che svelano competenze che affondano le radici in un passato lontano. Dedicati a vino, salumi, insaccati, formaggi, sale, confetti, pane, gli spazi espositivi scelti da Tag43 ripercorrono da Nord a Sud del Paese il legame fra la terra e specialità italiane di grande successo.

WiMu a Barolo, il vino in tutte le sue declinazioni

Nel cuore delle Langhe, l’area cuneese vocata alla produzione vinicola, il borgo di Barolo vanta un Museo del vino che si snoda nei saloni di un castello nato come baluardo contro gli attacchi ungari, poi diventato residenza nobiliare e infine collegio. Nei maestosi ambienti del WiMu grazie a un allestimento interattivo va in scena il rapporto fra l’uomo e il nettare degli Dei. Dall’antichità al rispetto dell’ambiente e ai tempi della natura fino alla letteratura e le arti. Immancabili gli assaggi di bottiglie diventate sinonimo di Made in Italy esportato in tutto il mondo (www.wimubarolo.it).

Parmigiano, prosciutto, culatello e salame: viaggio nella Food Valley emiliana

La cucina è un’arte nella Food Valley italiana, che si dipana nelle province emiliane, sovrapponendosi alla strada dei motori. Nel Parmense sono concentrati diversi musei dedicati proprio a eccellenze gastronomiche apprezzate a livello internazionale. A cominciare dal Parmigiano Reggiano, celebrato a Soragna, in un antico caseificio a pianta circolare, in cui si possono ammirare gli strumenti usati per la lavorazione del formaggio. Il prosciutto invece viene raccontato nel museo di Langhirano, nel vecchio foro boario, mentre ai segreti del culatello di Zibello sono destinate alcune parti della trecentesca Corte Pallavicina, a Polesine Parmense. Il salame di Felino è al centro degli spazi che un tempo fungevano da cantina nel castello dell’omonimo paese che intende omaggiare il prodotto con cui si identifica, illustrando la qualità delle materie prime e i gesti sapienti che rendono unico l’insaccato (www.visitemilia.com).

Alla scoperta dell’oro bianco di Cervia

Per un lungo periodo il sale è stato l’oro bianco di Cervia. Una ricchezza celebrata dal MuSa, il Museo del sale, voluto negli Anni 80 da Agostino Finchi, ex salinaro, che insieme con altri colleghi ha deciso di valorizzare questo gioiello. Il museo propone anche mostre temporanee, percorsi didattici ed esperienze “lavorative”, ponendosi come punto di riferimento nella vita cittadina (musa.comunecervia.it).

La dolce storia di Sulmona e i suoi confetti

A ridosso del Parco nazionale della Majella, Sulmona, in provincia de L’Aquila, ha una tradizione dolciaria di assoluta eccellenza. Il Museo dei confetti Pelino fondato nel 1988 ripercorre una storia di creatività e gusto che parte nel tardo Medioevo. Il visitatore è accompagnato in un viaggio nel tempo nel quale può ammirare la riproduzione di un laboratorio artigianale del Settecento, apparecchiature alimentate a vapore e a energia elettrica, il primo convettore ad aria calda e poi stampe, fotografie, documenti e campagne promozionali. Un tesoro che racconta un mondo di competenze artigianali e il successo della famiglia Pelino (confettimariopelino.com).

Il legame inscindibile tra Altamura e il pane

Ad Altamura, a due passi dalla cattedrale di Santa Maria Assunta, sorge il Museo del Pane di Vito Forte, allestito in uno dei forni medioevali più antichi della città dove un giovanissimo garzone, Vito Forte appunto, portava a cuocere il pane impastato dalle massaie. Quel garzone diventerà poi ambasciatore del pane di Altamura nel mondo. Quel forno racconta non solo la storia di un successo imprenditoriale ma celebra l’arte del pane in questo angolo di Puglia. Attraverso un percorso multimediale e sensoriale, è possibile ripercorrere la storia della panificazione (www.museodelpaneforte.it).