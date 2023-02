Muschio Selvaggio su Rai 2 durante Sanremo: polemiche sui social

Durante la settimana di Sanremo 2023, Fedez e Luis Sal condurranno il loro podcast Muschio Selvaggio su Rai 2. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati tramite un video pubblicato sui propri canali social e sull’account ufficiale della seconda rete. Come prevedibile, non sono mancate le polemiche sul web.

Muschio Selvaggio su Rai 2 durante Sanremo

«È ufficiale: Muschio Selvaggio si trasferisce a Sanremo dalle 18.45 su Rai 2 per tutta la settimana del Festival e alle 19 su RaiPlay e RaiPlay Sound. Ci vediamo là!». Queste le parole con cui i due conduttori hanno reso noto l’appuntamento sanremese, che prevede una diretta giornaliera di quindici minuti sul secondo canale televisivo e il resto della puntata integrale, della durata di circa cinquanta minuti, sulla piattaforma streaming. «Avremo uno studio speciale sulla terrazza dell’hotel Globo e degli ospiti speciali. Sarà tutto specialissimo», hanno aggiunto.

Sarà la prima volta che Muschio Selvaggio, 1,11 milioni di iscritti e oltre 177 milioni di visualizzazioni, sbarcherà sul piccolo schermo. Dopo la battuta pronunciata da Fedez sul caso Orlandi, si era aperta l’ipotesi di un ripensamento da parte di Viale Mazzini in merito alla messa in onda del programma YouTube. Le conseguenze delle dichiarazioni del rapper, però, non ci sono state. Almeno per quanto riguarda l’accordo con la Rai, perché sui social sono scoppiate le polemiche subito dopo l’annuncio.

Polemiche sui social

Da chi non ha digerito lo scivolone sul caso Orlandi a chi ha ricordato gli attacchi di Fedez all’azienda dopo il concerto del primo maggio, sono in molti gli utenti che hanno twittato contro lo sbarco del podcast in tv. «#muschioselvaggio a Sanremo, e chi l’avrebbe mai detto? Lui ride della Orlandi e la Ferragni presenta. Tempismo perfetto», «È il premio per tutte le cazzate che sparano di continuo? L’umorismo su Emanuela Orlandi è già acqua passata? Senza parole», «Trovo abbastanza incoerente che Fedez sia alla Rai dopo il drama che aveva messo su al concerto del primo Maggio», «Dopo aver monopolizzato X Factor anche la Rai e Sanremo?», «Ma è la stessa Rai contro la quale ha fatto tutta una battaglia perché lo censuravano?», sono solo alcuni dei commenti comparsi sui social dopo l’annuncio di Rai2.