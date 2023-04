Murdoch non si sposa più: salta il quinto matrimonio

Appena due settimane fa aveva annunciato in pompa magna le nozze con la 66enne Ann Lesley Smith. Ma Rupert Murdoch ci ha ripensato: matrimonio cancellato, non si sposerà una quinta volta. Il 92enne magnate dei media, scrive Vanity Fair, ha fatto un passo indietro perché si sente a disagio per il forte credo evangelico della (ex) promessa sposa. La cerimonia era stata programmata per l’estate.

Il fidanzamento-lampo dopo il divorzio da Jerry Hall

Il miliardario solo nove mesi fa aveva divorziato dall’ex supermodella Jerry Hall – che era stata sposata dal 1990 al 1999 con Mick Jagger – per «incompatibilità di carattere». I due si erano sposati nel 2016. Poco dopo ecco l’inizio della relazione con Ann Lesley Smith, che aveva conosciuto l’anno scorso a un evento in una delle sue proprietà, il vigneto Moraga di Bel Air, in California. Poi il fidanzamento-lampo e l’annuncio del matrimonio.

Chi è Ann Lesley Smith, che avrebbe dovuto presto sposare

Igienista dentale, a 28 anni Ann Lesley Krohn (questo il cognome da nubile) aveva sposato il primo marito John B. Huntington, affermato avvocato di quasi vent’anni più vecchio, scoprendo però presto che il marito era alcolista. Dietro a una vita di lusso, nel privato si nascondevano gli abusi del marito, che quando beveva «diventava una persona diversa». Naufragato il matrimonio, costretta vivere di sussidi e con propositi suicidi, la donna abbracciò la fede evangelica, che da quel momento ha avuto un peso importante (e ingombrante) nella sua vita. Nel 2005 aveva sposato il cantante country e imprenditore radiofonico Chester Smith (24 anni più vecchio di lei), con cui è rimasta sposata fino alla morte di lui, sopraggiunta per un attacco di cuore nel 2008.

Le quattro ex mogli del magnate australiano

Per Murdoch, invece, quello cancellato sarebbe stato il quinto matrimonio. Il magnate è stato sposato la prima volta con l’hostess australiana Patricia Booker, dalla quale ha divorziato alla fine degli Anni Sessanta. Il secondo matrimonio con la giornalista Anna Torv è durato più di tre decenni, fino al 1998. Il terzo matrimonio con Wendi Deng, 38 anni più giovane di lui, è durato dal 1999 al 2013. E poi c’è stata la già citata unione con Jerry Hall.