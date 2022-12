Muravera, Lisa Lussu morta investita in monopattino: aveva 31 anni

Una giovane donna di 31 anni è morta investita nella serata di giovedì 29 dicembre nell’ex Strada Statale 125 Orientale Sarda mentre percorreva in monopattino un tratto che unisce Muravera con Villaputzu. Per lei non c’è stato niente da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo e l’intervento degli operatori del 118 si è rivelato inutile.

Lisa Lussu morta dopo essere stata investita in monopattino

La giovane vittima si chiamava Lisa Lussu, era residente a Villaputzu e stava svolgendo il Servizio Civile in una struttura per anziani a Muravera. La ragazza utilizzava un monopattino per spostarsi, ma questo gesto è stato per lei fatale. Nella sera di giovedì 29 dicembre, un SUV guidato da un uomo di 49 anni l’ha investita uccidendola sul colpo. L’impatto è stato molto violento, tant’è che il parabrezza è andato completamente in frantumi.

L’uomo si è fermato e ha soccorso immediatamente la giovane donna, ma non c’è stato nulla da fare. Inutile anche l’intervento degli operatori sanitari giunti sul posto con un’ambulanza. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i Carabinieri e la Polizia stradale al fine di bloccare il traffico e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il cordoglio di un intero paese: domani i funerali

Lisa Lussu stava svolgendo il servizio civile per garantire l’assistenza alle persone in difficoltà anche in questi giorni di festa. Subito dopo l’incidente, i Carabinieri del nucleo radiomobile di San Vito hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico al fine di eseguire i rilievi di rito. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare la responsabilità di quanto accaduto.

L’intero paese di Villaputzu piange la scomparsa della giovane donna, avvenuta troppo in fretta, e lo stesso fa quello Muravera. I funerali della vittima saranno celebrati domani, sabato domani 31 dicembre, alle ore 15.