Per gli Usa l’attacco al Nobel Muratov con vernice e acetone fu organizzato dai servizi russi

Come rivelato giovedì dal New York Times e dal Washington Post, l’intelligence statunitense ritiene che dietro l’attacco con acetone e vernice rossa ai danni dal Premio Nobel per la Pace Dmitri Muratov ci siano i servizi russi. Le due testate però non forniscono altri dettagli.

Il 7 aprile scorso Muratov, direttore della Novaya Gazeta, storico quotidiano indipendente che ha sospeso le pubblicazioni dopo la legge anti fake news di Putin, si trovava su un treno diretto da Mosca a Samara quando gli è stata gettata addosso della vernice rossa contenente acetone. Uno degli aggressori gli ha urlato: «Questo è per te dai nostri ragazzi». Muratov raccontò di avvertire un forte bruciore agli occhi proprio a causa della sostanza chimica. «Mi hanno lanciato addosso vernice con acetone nello scompartimento. I miei occhi bruciano terribilmente. C’è odore di petrolio in tutta la carrozza», aveva scritto il giornalista in un messaggio pubblicato sulla pagina Telegram di Novaya Gazeta postando un selfie scattato poco dopo l’attacco.

❗️ An unknown person attacked Dmitry Muratov, editor-in-chief of Novaya Gazeta and Nobel Peace Prize laureate, right in the train carriage

"They poured oil paint with acetone in the compartment. My eyes are burning terribly. <…> He shouted: "Muratov, here's one for our boys". https://t.co/y37skERIyC

— Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) April 7, 2022