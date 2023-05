Il murale di Giorgia Meloni ed Elly Schlein incinte è stato rimosso dal Comune di Milano

Ha avuto vita breve il murale apparso 24 ore fa in piazza San Babila a Milano che ritraeva Giorgia Meloni ed Elly Schlein incinte e senza veli. L’opera dal titolo Power is female – a firma dell’autore aleXsandro Palombo – è stato rimosso questa mattina 23 maggio.

Murale con Meloni e Schlein: le motivazioni della rimozione

Secondo l’autore del murale aleXsandro Palombo, l’opera, come riportato da Open, ha infastidito il Comune di Milano «perché a loro dire è troppo politica e hanno deciso per la rimozione. L’opera Power is female invita a una considerazione profonda sulla vita, la forza e il coraggio delle donne. Finalmente due donne al potere che possono prendere decisioni per le questioni che riguardano le donne, senza interferenze maschili. L’opera è un’istantanea che celebra due donne al vertice delle istituzioni. Vogliono censurare l’opera o vogliono censurare il messaggio che veicolano le due donne al potere?» . Per quanto riguarda i pannelli su cui sono state realizzate le due opere di aleXsandro Palombo, gli stessi sono stati staccati e conservati dagli operai impegnati nel cantiere dove erano stati affissi.