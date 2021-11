I No Vax dichiarano guerra ai Muppet

Dietro all’apparente leggerezza dei suoi contenuti, Sesame Street ha sempre dimostrato di essere molto più che un semplice programma per bambini. A partire dalle lezioni che i suoi personaggi hanno trasmesso, negli anni, ai piccoli telespettatori. Da Smokey Bear, che ha insegnato loro l’importanza di prevenire gli incendi al cane McGruff, sempre attento a dissuaderli dal dare confidenza agli estranei. Fino ai celebri Elmo e Big Bird, finiti di recente nel mirino dei conservatori per aver comunicato sui social di essersi vaccinati contro il Covid-19. «Mi fa un po’ male l’ala ma questo vaccino mi farà bene perché proteggerà il mio organismo e quello di chi mi circonda», ha twittato.

Le critiche dei repubblicani

Il tweet è stato immediatamente messo alla gogna dal repubblicano Ted Cruz, che ha accusato il pupazzo di essersi fatto portavoce di quella che ha definito propaganda governativa. Dello stesso parere anche la giornalista di Fox News Lisa Boothe che ha parlato dell’iniziativa come di «un deplorevole lavaggio del cervello rivolto a un pubblico di minori». Non è la prima volta che la trasmissione è costretta a fare i conti con le critiche dei repubblicani, convinti che gli show della televisione pubblica, in quanto finanziati dal governo, dovrebbero seguire parametri precisi e non invischiarsi nel discorso politico. Quest’ultima protesta, tuttavia, è arrivata proprio al momento sbagliato: da poco, infatti, le somministrazioni di Pfizer sono state aperte alla fascia anagrafica compresa tra i 5 e gli 11 anni e si teme che queste polemiche intacchino l’andamento della campagna vaccinale e alimentino le rimostranze di genitori e tutori legali poco convinti.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy. Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea! — Big Bird (@BigBird) November 6, 2021

Molto più che semplici pupazzi

Il coinvolgimento di Sesame Street in progetti divulgativi sui vaccini non è una novità. Qualche decennio fa, infatti, lo show aveva incoraggiato i bambini a fare il vaccino contro il morbillo, mandando in onda le scene in cui Big Bird e un gruppo di piccoli pazienti si sottoponevano all’inoculazione. Il mondo dei Muppet è sceso poi in campo in varie campagne di sensibilizzazione su temi importanti come la raccolta differenziata e l’educazione stradale. «Il gesto di Big Bird è solo un tassello di una lunga tradizione», ha spiegato ad AP News il professor Thomas Doherty. «Oggi richiama maggiormente l’attenzione e viene percepito in maniera diversa perché il vaccino è diventato un affare politico». Una teoria supportata anche da Robert Thompson, fondatore del Bleier Centre for Television and Popular Culture: «Fino a quando Sesame Street parla di inclusione, lotta contro la discriminazione razziale, attenzione ai meno fortunati, va bene. Ma nel momento in cui si esprime su un’istanza del genere partono i complotti».

Il braccio di ferro tra politica e intrattenimento

Nella storia della televisione americana, le interferenze della politica non sono certo una novità. Nel 1990, per esempio, la serie Murphy Brown è stata messa alla berlina da Dan Quayle, vicepresidente di George H.W Bush, perché considerata una presa in giro nei confronti dell’idea di paternità tradizionale e del codice morale americano. Fino a un episodio più o meno recente, risalente a circa 15 anni fa quando la PBS è stata denunciata dal segretario dell’Istruzione per aver investito denaro nella realizzazione di Postcards From Buster, un cartone animato con due coppie lesbiche. Al tempo, diversi Stati non riconoscevano le unioni dello stesso sesso e l’esposto costrinse il network a ridurne la distribuzione. «Purtroppo è sempre stato così», ha aggiunto Thompson. «Quando adoperi un mezzo di comunicazione di massa così potente come la tivù, ci sarà sempre qualcuno pronto a sindacare su quali messaggi sia opportuno diffondere e quali, invece, bandire».