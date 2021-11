Muore per Covid, sul manifesto funebre la frase choc: «Se avessi creduto al vaccino racconterei un’altra storia»

«Se avessi creduto alla pandemia. Se avessi creduto al Covid. Se avessi creduto al vaccino. Oggi racconterei un’altra storia, ma non questa». Questo il messaggio di autocritica riportato sul necrologio di Giuseppe Giuca, morto a 66 anni a causa del Coronavirus. Il decesso è avvenuto qualche giorno fa. I manifesti funebri sono stati fatti affiggere dalla famiglia nella frazione Belvedere di Siracusa, dove la vittima abitava con la sua famiglia.

Morto per Covid, necrologio choc: il messaggio ai no vax

Giuseppe Giuca era diffidente sul vaccino contro il Covid-19 e, per questo, aveva deciso di dire no all’inoculazione. Poi il contagio e il peggioramento delle sue condizioni di salute, fino al decesso a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus. Sul letto di morte, l’uomo avrebbe chiesto espressamente alla sua famiglia di fare scrivere il messaggio nel necrologio. Come a dire: attenti no vax, il virus uccide.

Morto per Covid, necrologio choc: un messaggio opposto a Napoli

Pochi giorni fa aveva fatto il giro dei social un necrologio comparso a Napoli. Che, oltre a dare notizia di un decesso, aveva al suo interno un messaggio diametralmente opposto. «È mancato con tutte le 2 dosi di vaccino fatto»: così recita il manifesto funebre del 65enne Eduardo, detto Barry White probabilmente a causa della stazza. Vaccinato con doppia dose, non si è comunque salvato dalla malattia e questo ha fatto infuriare la famiglia: «Non aveva nessuna patologia, non era obeso, né fumatore e non beveva. Ero arrabbiato e nel pieno della disperazione», ha spiegato il figlio Carmine. «L’esperienza di mio padre è stata negativa, quindi io mi sono sentito di fare una “recensione negativa”, chiamiamola così, per la mia famiglia». La volontà era stata così comunicata al titolare delle onoranze funebri, il quale prima di pubblicare i manifesti ha consultato il suo legale. Avuto il via libera, i necrologi con evidente intento polemico verso il vaccino anti Covid-19 sono apparsi nella zona di piazza Carlo III.