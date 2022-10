Multa da oltre un milione di dollari per Kim Kardashian

1,26 milioni di dollari. Questo è l’ammontare della maxi multa che Kim Kardashian dovrà pagare per poter chiudere una lunga controversia con la Sec, la Securities and Exchange Commission. A riportarlo è stata la Cnbc, che ritorna sull’annosa vicenda che ha coinvolto l’influencer. Modella e personaggio televisivo tra i più celebri e seguiti sui social al mondo, Kardashian ha un patrimonio di 2,8 miliardi di dollari. Le accuse della Sec e della Consob Usa riguardano un post su Instagram in cui ha pubblicizzato una società di criptovalute.

Kim Kardashian ha ricevuto 250mila dollari per un post sui token EMAX

Il post su Instagram che ha pubblicato Kim Kardashian sarebbe stato ideato per promuovere i token EMAX. Questi sono uno degli asset di criptovalute offerte da EthereumMax, tanto che il post allegato alla foto conteneva un collegamento al portale della stessa società. Al suo interno venivano date informazioni e istruzioni su come acquistare i token. E secondo la Sec, la star dei reality ha violato le leggi federali perché non ha denunciato di aver ricevuto 250mila dollari al fine di pubblicare il post pubblicitario. Il patteggiamento accettato da Kim Kardashian ha portato alla multa di 1,26 milioni di dollari. L’influencer ha accettato anche di non promuovere il settore crypto per tre anni e collaborare con le indagini.

La villa da 70,4 milioni acquistata da Kim Kardashian

1,26 milioni di dollari non sono poi così tanti per Kim Kardashian, che vanta un patrimonio di 2,8 miliardi. Lo dimostra anche uno degli acquisti più recenti portati a termine dall’influencer, che secondo quanto filtrato dagli Usa avrebbe acquistato una villa su una scogliera di Malibu al prezzo di 70,4 milioni di dollari. L’avrebbe acquistata da Adam Weiss e Barrett Swatek, che a loro volta l’avevano prelevata da Cindy Crawford e Rande Gerber. Sarebbe una proprietà costruita nel 1944, su un totale di 1,2 ettari di terreno, poi aumentati dopo i lavori degli ultimi proprietari fino a 2.270 metri quadrati. Ha piscine, campi da tennis, percorsi vari e giardini immensi. Kim Kardashian si consolerà così per la multa dovuta alle crypto.