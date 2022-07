Trovata l’auto che il Mullah Omar usò per fuggire dagli americani

L’arrivo degli americani, una fuga in auto per far perdere le sue tracce. Così nel 2001 il Mullah Omar, leader dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, si nascose dalle truppe degli Stati Uniti che entrarono nel Paese in risposta agli eventi dell’11 settembre. Oggi i talebani hanno annunciato su Twitter di aver trovato la macchina, una Toyota bianca, usata proprio quel giorno. Vorrebbero esporla nel museo nazionale di Kabul, che già ospita carrozze e automobili di ex re e primi ministri. «Su questa vettura ha viaggiato un uomo che ha vissuto eventi incredibili della nostra storia», ha detto Anas Haqqani, fratello del ministro degli Interni Sirajuddin.

په دې موټر کې یو چا سفر وکړ، هغه کس چې تاریخ کې یې حیرانوونکې پېښې ثبت کړې. هغه په خدای ج توکل وکړ، په تش لاس یې د لسګونو متجاوزو هېوادونو مقابل کې یوه نابرابره جګړه رهبري کړه او ویې ګټله. د ولي الله امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رح دا یادګار دې د هېواد ملي موزیم کې وساتل شي. https://t.co/jQoUbqfdTs — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) July 5, 2022

I talebani vogliono esporre l’auto nel museo nazionale di Kabul

Le immagini dello scavo sono state pubblicate su Twitter da un attivista legato ai talebani. È possibile vedere alcuni funzionari dissotterrare l’auto, ancora ricoperta da un telo di plastica. Il ritrovamento arriva da un villaggio tradizionale nella provincia meridionale di Zabul. Si tratta di una Toyota bianca che gli stessi talebani attribuiscono proprio al loro ex leader Mullah Mohammad Omar. Al potere quando scoppiò la guerra con gli Stati Uniti, che entrarono nel Paese dopo gli eventi dell’11 settembre, fuggì da Kandahar per evitare la cattura. Ne è convinta anche Bette Dam, autrice della biografia del leader Alla ricerca del nemico. «È un’auto significativa», ha detto al Guardian la giornalista. «Quando il Mullah vi entrò, gran parte della sua leadership era ormai finita».

I talebani, che ancora conservano la sua memoria, vogliono ora esporre la vettura nel museo nazionale di Kabul accanto alle macchine di ex re e primi ministri. «Il Mullah fece affidamento su Dio Onnipotente e ha comandato le forze talebane in guerra», ha scritto Anas Haqqani su Twitter. «Ha combattuto dozzine di invasori e ha vinto. Questo memoriale deve trovare posto nel museo nazionale». A ordinare lo scavo, come riporta una fonte locale, sarebbe stato l’attuale ministro della Difesa Mullah Muhammad Yaqoub, figlio di Omar. A parte il vetro anteriore infranto, l’auto è in ottime condizioni, nonostante sia rimasta sottoterra per più di 20 anni. Dopo averla abbandonata, il Mullah avrebbe trascorso il resto della vita in un bunker vicino alle basi statunitensi, nonostante una taglia da 10 milioni di dollari sulla sua testa. Morì nel 2013 per tubercolosi, ma la notizia fu diramata soltanto due anni dopo.

Chi era il Mullah Omar, leader dei talebani in Afghanistan

Nato nel 1960 in un villaggio di Khakrez, nella provincia di Kandahar, abbandonò gli studi dopo l’invasione sovietica nel 1979. Appartenente al gruppo etnico Pashtun, fece parte della resistenza contro l’URSS dal 1983. Le fonti riportano che perse l’occhio destro in battaglia, tanto che alcuni dissero che effettuò da solo l’operazione chirurgica. Dopo il crollo del governo comunista nel 1992, iniziò una lotta fra diverse fazioni dei mujahidin, combattenti patrioti della nazione, di cui fece parte lo stesso Omar. In quegli anni si pose alla guida dei talebani, conquistando dapprima il Kandahar nel 1994 e, due anni dopo, l’intero Paese. Divenuto capo dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan, impose la ferrea legge dell’Islam. I reati vennero puniti con esecuzioni pubbliche in piazza e le donne potevano uscire solo con indosso il burqa. Non potevano studiare o lavorare ad eccezione della cura del corpo.

Dallo scoppio della guerra in Afghanistan nel 2001, si disse che offrì riparo a Osama Bin Laden, leader di al Qaeda. Con l’arrivo delle truppe americane, il Mullah fece perdere le sue tracce rifugiandosi in bunker segreto. Dieci anni dopo alcune fonti anonime ne annunciarono l’uccisione, presto smentita dai talebani. La dichiarazione ufficiale giunse però nel 2015, quando gli afghani confermarono il decesso nel 2013 per malattia.