Mulè: «Disappunto per l’atteggiamento di Meloni»

Prima della formazione del governo, si erano già verificate evidenti tensioni nella coalizione di centrodestra, in particolare lungo l’asse Fratelli d’Italia-Forza Italia, con il braccio di ferro sui ministri, la famosa lista di Berlusconi (“figlia” di La Russa presidente del Senato) e quel «non sono ricattabile» di Meloni. Poi la tregua, le consultazioni, il giuramento, la cerimonia della campanella e il primo Consiglio dei ministri. Manca ancora il voto di fiducia, ma già sono riprese le frizioni. Anche quelle interne a FI. «L’atteggiamento di Meloni ha provocato disappunto. Adesso Tajani si dimetta da coordinatore di Forza Italia»: lo ha detto Giorgio Mulè, deputato forzista e vicepresidente della Camera, in un’intervista a Repubblica.

«Non è più il tempo di recriminare, né di cercare vendette»

L’esponente di Forza Italia ha spiegato che il suo partito non si sente né «umiliato» né «sfregiato», evidenziando però un evidente disappunto «esternato dallo stesso Berlusconi, quando ha posto la questione del condizionale e non dell’imperativo da usare nel dialogo fra alleati». Mulè ha poi affrontato il tema scottante delle divisioni interne a Forza Italia, tra “tajaniani” e “ronzulliani”: «Qui non c’è da fare un dibattito, un congresso alla maniera del Pd. Credo che durante la formazione del governo molti abbiano messo sul tavolo esperienze, storie personali, legittime aspirazioni che sono state trascurate. Ma non è più il tempo di recriminare, né di cercare vendette».

«Berlusconi indicherà la nuova formula di Forza Italia»

«Il palio è finito, ora rilanciamo l’azione di Forza Italia. Eliminando i doppi incarichi: chi ne ha uno di governo, lasci quello nel partito», ha aggiunto Mulè. Dunque, sia Antonio Tajani che Anna Maria Bernini, il primo ministro degli Esteri e vicepremier, la seconda ministra dell’Università e della ricerca dovrebbero abbandonare le cariche che ricoprono in FI: Tajani è coordinatore nazionale, Bernini vice-coordinatrice. «È una riflessione che devono fare e risolvere. Ci sono interventi sulla spina dorsale del partito ormai indefettibili. Berlusconi è il primo a saperlo. Lui indicherà la nuova formula di Forza Italia».