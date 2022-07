MTV Video Music Award 2022: tutte le candidature

Ritorna uno degli eventi più importanti per gli artisti e le case discografiche ovvero gli MTV Video Music Award 2022. Questa competizione premia il video dell’artista diventato virale e il montaggio effettuato con tutti gli effetti utilizzati per realizzarlo. Oltre ai premi a livello tecnico sono previste anche categorie come “Artista dell’anno” e “Canzone dell’anno”. Interessanti anche le categorie “Migliore Collaborazione” e “Miglior nuovo artista emergente”. Sono previste anche performance live effettuate dai cantanti più famosi al mondo che i fan potranno votare per assegnare il premio Miglior Performance Live.

MTV Video Music Award: chi sono gli artisti che hanno avuto più candidature?

Gli artisti più gettonati quest’anno sono diversi. Si parte con i favoriti, vale a dire Lil Nas X, Kendrick Lamar e Jack Harlow che hanno ricevuto ben 7 nomination a testa per questa edizione. Lil Nas X per la sua canzone “Industry Baby“, cantata con Jack Harlow, sembra essere il principale candidato per vincere la categoria “Video of the Year“.

Subito dopo ci sono gli artisti con 6 nomination MTV Video Music Award, vale a dire Doja Cat e Harry Styles. Anche loro possono vincere il premio “Video of the Year” rispettivamente con le canzoni “Woman” e “As It Was“.

Concludono tra i favoriti con 5 nomination artisti come Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd. Record dell’intramontabile Madonna che conquista la 69esima nomination in carriera con il suo cortometraggio “Madonna X” nominato alla categoria “Best Longform Video”. Infine, saranno protagonisti all’evento MTV Video Music Award anche l’orgoglio italiano con i nostri Måneskin con 2 nomination alle categorie “Best New Artist” e “Best Alternative” con la hit “I Wanna Be Your Slave”.

Dove e quando vedere gli VMAs 2022?

I VMAs 2022 sono programmati al Prudential Center del New Jersey la notte tra il 28-29 agosto. Partiranno alle 02:00, ora italiana, con lo sfavillante red carpet, il momento ideale per ammirare i magnifici vestiti indossati dagli artisti. In aggiunta, ci saranno interviste per sapere previsioni o pensieri di questi ultimi.

La cerimonia dell’MTV Video Music Award si potrà seguire in diretta streaming su Now tv oppure in TV su Sky al canale dedicato MTV e su MTV Music.