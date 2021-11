Mtv Ema Awards, Maneskin Best Rock: è la prima volta per una band italiana

Ennesimo trionfo in un 2021 indimenticabile per i Maneskin. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo e quella agli Eurovision song contest, la band romana si aggiudica anche gli Mtv Ema Awards, nella categoria Best Rock. Solo pochi giorni fa i Maneskin avevano aperto a Las Vegas il concerto dei Rolling Stones. È la prima volta assoluta per un gruppo italiano. Battute band del calibro di Coldplay, Foo Fighters, King of Leon, Imagine Dragons e i Killers. Merito dei fan di tutto il mondo che hanno scelto di votare Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, consentendo loro di vincere la competizione.

Le parole dei Maneskin dopo la vittoria degli Mtv Ema Awards

Una prima volta dietro l’altra per i Maneskin che erano stati i primi artisti del nostro Paese anche ad essere nominati all’evento. «Ringraziamo i nostri fan e chi ci supporta nel nostro lavoro», ha detto il frontman Damiano dopo la consegna del premio. Cogliendo anche l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa: «Ma vorrei anche dire a quanti ci dicevano che non ce l’avremmo mai fatta a sfondare nella musica che, beh, vi sbagliavate. Il bello del nostro lavoro, d’altronde è coinvolgere il pubblico. Creare una sintonia con loro».

Sul palco ungherese l’appello dei Maneskin per i diritti civili

In un contesto particolare, come quello ungherese, la presentatrice, la rapper americana Saweetie, nel discorso di benvenuto ha parlato di una serata «dedicata alla musica, all’amore e all’uguaglianza». Invitando tutti «a rispettarsi l’uno con l’altro e ad essere solidali con la comunità Lgbtq+». Un appello fatto proprio anche dai Maneskin prima di salire sul palco. «È stato un anno ricco di trionfi per il nostro Paese. Grazie a noi, ma anche ai tanti sportivi. Sui diritti civili, tuttavia, continuiamo a rimanere indietro. Per noi sarebbe stata la vittoria più importante. Noi siamo sempre schierati da quella parte sul palco e nella vita privata», ha spiegato Damiano. Candidati anche per le categorie Best Group e Best italian act, hanno ceduto il passo rispettivamente alla band Coreana Bts e al rapper campano Luca Marzano, Aka 7even.