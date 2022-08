Mtv Awards, i Maneskin vincono il premio per il miglior video alternativo

Nuova vittoria per i Maneskin, che agli Mtv Video Music Awards 2022 hanno vinto il premio per il miglior video alternativo. Il riconoscimento, che non era mai stato assegnato prima d’ora ad una band italiana, è stato ottenuto con la canzone I wanna be your slave.

Maneskin agli Mtv Awards 2022

«Ricevere il premio è stato straordinario, non ce lo aspettavamo. È un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara». Questo il commento di Damiano dopo l’ennesimo successo al Prudential Center di Newark nel New Jersey, un palco dove sono saliti artisti del calibro di Lizzo, J Balvin, Fergie e i Red Hot Chili Peppers. Qui il gruppo musicale, che era in corsa anche per le categorie di miglior nuovo artista e gruppo dell’anno, si è esibito con il brano Supermodel.

Il loro tipico look eccentrico ha anche acceso il dibattito sui social dopo che, durante l’esibizione, i cameramen hanno tolto l’inquadratura da Victoria quando questa è rimasta a seno scoperto. Alcuni utenti hanno parlato di censura, anche se poi l’account ufficiale MtvNews non si è tirato indietro dal pubblicare un estratto della performance mostrando il perizoma del cantante.

Quanto agli premi, quello per il miglior video dell’anno è stato riconosciuto a All too well di Taylor Swift, che si è imposta anche nella long version da 10 minuti con Sadie Sink. La cantante, che ha rivelato che lancerà il suo nuovo album ad ottobre, ha stabilito due record: diventare l’unica artista a vincere tre VMA per il video dell’anno ed essere la prima ad ottenerlo per un video che ha diretto in prima persona.

A novembre il tour negli USA

Per i Maneskin si è trattato di un debutto alla competizione americana, sia come performer che come candidati, e l’ottenimento del premio conferma la loro popolarità negli Stati Uniti. Dopo una serie di spettacoli in Sudamerica, gli stessi ripartiranno con un tour proprio del Nord che avrà inizio il 3 novembre da San Francisco. Nel 2021, agli Mtv European Music Award di Budapest, avevano vinto il riconoscimento come Best rock.