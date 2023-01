MSA Mizar, nasce Mizar Tech: l’hub per lo sviluppo di soluzioni informatiche avanzate

MSA MizarTM – holding di controllo di MSA-Multi Serass, il più accreditato provider di servizi di Business Process Outsourcing in ambito assicurativo sinistri – acquisisce la totalità del capitale di SSBS e Select, società IT specializzate nello sviluppo di piattaforme tecnologiche avanzate e nella fornitura di servizi di Business e Process Intelligence di eccellenza. Dopo un lungo percorso di partnership, l’operazione segna la nascita di un nuovo centro di competenza dedicato allo sviluppo tecnologico e all’innovazione.

La nascita di Mizar Tech

SSBS e Select si uniscono infatti in una nuova realtà, sotto il nome di Mizar Tech, che va a collocarsi accanto alle altre società controllate dal Gruppo: MSA-Multi Serass, Acclàims, Dottor Grandine, N4C, RipArte e Legalade. MSA MizarTM amplia in questo modo il perimetro della propria offerta, consolidando un hub tecnologico capace di generare importanti sinergie tra le aziende della holding e di offrire nuovi servizi ad alto contenuto di innovazione ai propri clienti.

Giovanni Campus, CEO di MSA MizarTM, ha così commentato l’iniziativa: «In linea con la strategia di diversificazione e internazionalizzazione avviata nel 2022 con l’ingresso del fondo Columna Capital e con la costituzione della holding, la nascita di Mizar Tech conferma la centralità della leva tecnologica come elemento distintivo della nostra identità. Per primi abbiamo presentato al mercato una proposta strutturata di gestione servizi in outsourcing a cui si affiancasse l’offerta in licenza di sistemi informatici – sempre nell’ottica di fare leva sulle opportunità connesse alla trasformazione digitale del comparto, che in misura crescente vedrà l’ingresso di operatori non convenzionali e sovranazionali. Lo sviluppo di architetture IT avanzate continuerà ad essere la caratteristica distintiva di una business proposition che vedrà in Mizar Tech il motore tecnologico a supporto di tutte le imprese del Gruppo».

Il commento dei vertici dell’hub

Integrando le competenze di un pool composto da circa 30 tecnici specializzati all’interno di un Gruppo autorevole e riconosciuto, Mizar Tech punta a generare valore nel quadro di tutta la filiera della gestione dei sinistri in outsourcing, interamente presidiata da MSA MizarTM. «Contestualmente, Mizar Tech sarà in grado di consolidare il percorso di eccellenza già intrapreso nei confronti del portfolio di clienti ereditato da SSBS e Select, espandendo ulteriormente il proprio bacino di clienti», ha sottolineato Marco Baffi, CEO di Mizar Tech.

Nel segno della condivisione di un progetto comune e in ottica di piena continuità del business, i soci di SSBS e Select hanno reinvestito in MSA MizarTM mantenendo le responsabilità tecniche e gestionali in essere. «Siamo entusiasti di coronare, con l’operazione siglata oggi, una lunga storia di progettualità condivise, visione comune e successo. Entriamo nel perimetro di MSA MizarTM, il player più importante nel comparto della gestione sinistri in outsourcing, con l’obiettivo di implementare nuove soluzioni innovative a beneficio delle società del Gruppo e dei loro clienti. Inoltre, puntiamo a consolidare e incrementare la nostra presenza sul mercato accelerando il percorso di eccellenza presso i Clienti storici e futuri», ha spiegato Mauro Carnovali, CIO di Mizar Tech.