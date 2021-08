Mr & Mrs Smith, 10 curiosità sul film con Brad Pitt e Angelina Jolie in onda stasera su Paramount Network

Brad Pitt e Angelina Jolie sono le star della commedia sentimentale Mr and Mrs Smith, in onda stasera, giovedì 26 agosto 2021, su Paramount Network alle 21.10. Diretta da Doug Liman e uscita in Italia a dicembre del 2005, la pellicola racconta la storia di due coniugi, John e Jane Smith. Quel che sembra essere un matrimonio normale, in realtà non lo è perché adombrato da un segreto: i due sono killer professionisti. Entrambi continuano a rimanere all’oscuro della doppia vita dell’altro fino a quando non vengono separatamente incaricati di impedire il trasferimento di un detenuto. Una volta entrati in contatto, si riconoscono e vengono incaricati dalle rispettive agenzie di eliminarsi a vicenda. Inizia così una lotta all’ultimo sangue che finirà per concludersi, dopo un estenuante corpo a corpo nella casa che avevano condiviso, in una resa. John e Jane non riescono a uccidersi e, in quell’esperienza così surreale, riscoprono l’amore che li aveva uniti. Per tentare di preservare la loro carriera professionale ed evitare di essere catturati dai sicari delle compagnie per cui lavoravano, decidono di tentare il tutto per tutto, un’impresa disperata che potrebbe trarli in salvo o rovinarli per sempre. Dalla storia d’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie, nata proprio sul set, agli stipendi stratosferici degli attori, dieci curiosità sul film campione d’incassi.

Dieci curiosità su Mr & Mrs Smith in onda stasera su Paramount Network

1. Mr & Mrs Smith, prima di Brad e Angelina una sfilza di star

In un primo momento, la produzione e il regista scelsero, per il ruolo di Jane e John Smith, Nicole Kidman e Brad Pitt. Tuttavia, poco prima dell’inizio delle riprese, la Kidman fu costretta a rinunciare per impegni concomitanti e lo stesso Pitt abbandonò temporaneamente il progetto. In questa fase, furono presi in considerazione Johnny Depp e Will Smith da una parte, Catherine Zeta-Jones, Cate Blanchett, Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow e Aishwarya Rai dall’altra. Dopo tante riflessioni, la parte è andata ad Angelina Jolie e anche lo stesso Pitt fu immediatamente ricontattato.

2. Mr & Mrs Smith: galeotto fu il set per i Brangelina

La pellicola, oltre che per le efficaci performance attoriali e la trama coinvolgente, è riuscita a trionfare anche grazie all’hype della storia d’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie, conosciutisi e innamoratisi proprio sul set. Al tempo, i fan del duo dovevano vedersela con chi, invece, quella relazione proprio non l’approvava. Per vivere la sua storia con la collega, infatti, Pitt lasciò la moglie dell’epoca, la star di Friends Jennifer Aniston. A molti queste dinamiche non andarono per niente giù e i Brangelina furono, per anni, al centro di riviste e giornali scandalistici e di gossip, perennemente pedinati da paparazzi e giornalisti curiosi.

3. Mr & Mrs Smith: Tra budget, incassi e stipendi stratosferici

La realizzazione di Mr and Mrs Smith ha richiesto un budget notevole, pari a circa 110 milioni di dollari. Soldi che si sono rivelati ben impiegati, visti i risultati ottenuti al box office: l’incasso globale del film ha toccato la cifra di 478.207.520 dollari. Anche sul fronte stipendi, le spese non sono state certo contenute: i due protagonisti hanno ricevuto un compenso di 20 milioni di dollari a testa.

4. Mr & Mrs Smith: il personaggio misteriosamente scomparso

L’attrice Angela Bassett fu scelta per il ruolo di capo di John Smith. Tutte le scene in cui faceva la sua comparsa, però, sono state misteriosamente tagliate in fase di montaggio. Del suo contributo al blockbuster rimane solo la voce.

5. Mr & Mrs Smith, occhio alle citazioni

Diverse parti recuperano citazioni a capolavori del cinema internazionale. La scena in cui John testa i riflessi di Jane lasciando cadere una bottiglia di vino, per esempio, riprende quella tra Shu Lien e Jen ne La tigre e il dragone, famoso film del 2000 diretto da Ang Lee. Ma non finisce qui. Neppure la scena del tango è così inedita: nel costruirla Liman si è ispirato a True Lies, pellicola del 1994 con Arnold Shwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Ultimo dettaglio: durante l’interrogatorio dei coniugi Smith, Benjamin Danz indossa una maglietta con la foto del cult-movie Fight Club, di cui lo stesso Pitt era stato protagonista assieme a Edward Norton.

6. Mr & Mrs Smith, il numero 637

L’abitazione della coppia si trova al numero 637, che in inglese viene tradotto come ‘always and forever’. 6 sono le lettere della parola ‘always’, 3 quelle della parola ‘and’ e 7 quelle della parola ‘forever’.

7. Mr & Mrs Smith, le scene tagliate

Per poter rientrare nel rating imposto dalla MPAA (Motion Picture Association of America), che vietava la visione ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto, il regista ha dovuto rimuovere una serie di sequenze forti perché particolarmente violente o osé. Il lavoro non è andato perso perché sono state incluse nel DVD, uscito nel 2006.

8. Mr & Mrs Smith, 40 finali alternativi

Scontento dell’ultima parte di sceneggiatura, Liman riunì un team di scrittori per creare oltre 40 finali alternativi prima di iniziare a girare. Tra le varie figure, fu ingaggiata anche Carrie Fisher, compianta interprete della Principessa Leia in Star Wars.

9. Mr & Mrs Smith, la serie tv

Il successo del film ha spinto i network a tentare anche la strada dello show televisivo. Nel 2007 fu girata una puntata pilota per una serie tv con Martin Henderson e Jordana Brewster nei panni di John e Jane. Il casting virò su altri attori perché Pitt e Jolie non vollero partecipare. Il progetto, tuttavia, non andò mai in porto.

10. Mr & Mrs Smith, una pioggia di riconoscimenti insoliti

Mr and Mrs Smith ha ricevuto premi parecchio curiosi: 3 Teen Choice Award per la migliore attrice nella categoria Azione/Avventura/Thriller, la migliore mentitrice e il film più rumoroso; un ASCAP Award per il migliore risultato al botteghino e un MTV Movie Award per il miglior combattimento.