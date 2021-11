Era diventato famoso per il suo incredibile fiuto per gli affari. Mister Goxx, il criceto capace di commerciare in criptovalute è morto. Il roditore è scomparso lo scorso martedì, come annunciato sul suo profilo ufficiale Twitter che vantava circa 18 mila follower. «È incredibile in quanti ci abbiano scritto per porgerci le condoglianze. Messaggi anche molto toccanti», hanno spiegato gli anonimi proprietari alla Bbc, aggiungendo: «Dalla sua presenza arriva una lezione che ha poco a che fare con la finanza. Mr Goxx ci ha insegnato che internet non è necessariamente un luogo tossico».

La storia di Mr Goxx, il criceto insider

A scoprire le sue doti particolari, la scorsa estate, erano stati due amici tedeschi, intenzionati a dimostrare la casualità del successo della valuta digitale. Hanno così creato un vero e proprio ufficio per il criceto, attaccato alla gabbia. I video, pubblicati su Twitch, però, sono diventati immediatamente virali, visualizzati da migliaia di persone. Il roditore correndo sulla ruota dell’intenzione sceglieva la criptovaluta da scambiare e successivamente entrando in uno dei tunnel presenti nella gabbia indicava se vendere o acquistare.

Thank you and rest in peace, Max (a.k.a Mr. Goxx).

You will be missed, and your memory will live forever on the blockchain. pic.twitter.com/Nd5zRzKKFd — Mr. Goxx (@mrgoxx) November 24, 2021

Il piccolo trader ha iniziato la sua carriera finanziaria il 12 giugno 2021. Al termine del suo ultimo giorno di negoziazioni, lo scorso 22 novembre il portafoglio è cresciuto del 19,7 per cento, con un profitto netto di circa 98 euro. In proporzione, secondo il sito specializzato Protos, un successo maggiore delle società di settore Warren Buffet, Berkshire Hathaway. Al netto di ciò, comunque, i proprietari sottolineavano puntualmente come si trattasse di una sorta di gioco e che le decisioni del criceto non dovessero essere prese come veri consigli di investimento. «Sembra che la nostra generazione non veda altra possibilità che gettare molti dei propri risparmi sul mercato delle criptovalute, senza avere la minima idea di cosa stia succedendo», aveva spiegato il duo dietro Goxx qualche mese fa. «Scherzavamo sul fatto che il criceto sarebbe stato in grado di prendere decisioni di investimento più intelligenti di quelle umane. Così è iniziato tutto. Adesso ci chiedono se ci sarà un erede, non lo sappiamo. A molti non interessava della criptovaluta. Erano solo fan di Mr Goxx».