Archiviata definitivamente l’opzione Unicredit, chiarito che la nazionalizzazione non è mai stata presa in considerazione, e pagato un piccolo tributo alla stabilità (momentanea) della banca con la dichiarazione di Alessandro Rivera che il Tesoro non sarebbe intenzionato a cambiare i vertici, ora per il Mef è tempo di aprire il negoziato con la DgComp (Direzione generale della concorrenza) della Ue per discutere sia i tempi che le modalità per cedere il Monte dei Paschi di Siena.

Bruxelles pretende aumento di capitale e riduzione dei dipendenti

Secondo quanto risulta al vostro Occhio di Lince, le posizioni di partenza di questo braccio di ferro sono ormai definite: Roma chiede due anni di tempo, Bruxelles pretende un massiccio aumento di capitale, una significativa riduzione del numero dei dipendenti (per sportello quelli di Mps sono 15, il 50 per cento della media del sistema nazionale), e il cambio dell’amministratore delegato. Nel sedersi al tavolo, sarà evidente a entrambe le parti che la situazione patrimoniale e le capacità operative e commerciali della banca senese sono ancora allarmanti, nonostante qualche recente comunicazione di natura propagandistica. Dunque, se si vuole trovare un acquirente – e chiunque oggi, a parità di condizioni, pretenderebbe almeno i 6,5 miliardi di “dote” pretesi da Unicredit – occorre modificare le cose. A cominciare dal manico. Perciò via il “grillino” Guido Bastianini (come è stato scritto da Tg43) e dentro un nuovo amministratore delegato capace di imporre la svolta gestionale che l’ex numero uno di Carige non ha saputo imprimere.

Negli ultimi cinque anni risultati economici e patrimoniali deludenti

D’altronde, bastano pochi numeri, e al Tesoro non mancano, per capire come stanno le cose. Per esempio, a via XX Settembre c’è chi ha analizzato i risultati economici e patrimoniali ottenuti da Mps negli ultimi cinque anni (2016/2020) comparandoli sia con quelli registrati nello stesso periodo dalle altre banche italiane, e sia con quelli ottenuti sempre da Mps nel quadriennio precedente (2012/2016, periodo Fabrizio Viola). A suo tempo gli advisor della trattativa con Unicredit misero sul tavolo una tabella, che qui vi mostriamo, dalla quale si evincono un po’ di cose. Eccole.

Primo. Malgrado il contesto macroeconomico particolarmente negativo caratterizzato dalla grave e prolungata recessione post Lehman Brothers e dal conseguente crollo dei tassi di interesse, le azioni manageriali della banca hanno consentito di mantenere un risultato della gestione operativa sempre positivo e in crescita negli anni 2013/2015 (nota 1), purtroppo drenato da un volume di rettifiche su crediti cumulato nel periodo 2012/2015 pari a 14,4 miliardi (nota 4). Giova ricordare che tali accantonamenti sono stati registrati in assenza di significative operazioni di vendita di sofferenze che, viceversa, negli anni successivi hanno obbligato la banca ad allineare il loro valore netto di bilancio al prezzo di cessione. Secondo. Nel primo periodo di salvataggio (Alessandro Profumo presidente, Fabrizio Viola ad) si è rivelato particolarmente rilevante il miglioramento dell’efficienza operativa (nota 3), misurata in termini di riduzione del cost/income. Tale risultato è stato ottenuto soprattutto grazie al drastico taglio dei costi operativi, pari a circa 800 milioni (da 3,42 miliardi nel 2011 a 2,62 nel 2015). Terzo. Altrettanto positivo è stato il risultato di incremento della produttività commerciale, misurata in termini di rapporto ricavi sul totale dell’attivo: dal 2,0% nel 2013 al 3,1% nel 2015 (nota 2).

Il confronto con le altre banche penalizza Mps

Quarto. Tali tendenze hanno registrato una netta inversione nel periodo 2016-2019, successivamente accentuatasi nel 2020 in concomitanza con l’esplodere del Covid (nota 5). Il margine di interesse si è ridotto di un quarto mentre le commissioni di più del 20%. E ciò, nonostante la banca sia entrata nell’orbita pubblica ed abbia migliorato radicalmente il suo standing creditizio. Quinto. Altrettanto sconfortante è il confronto con il resto del sistema bancario che nello stesso periodo è stato in grado di generare performance economiche decisamente migliori di quelle di Mps: il margine di interesse generato dal sistema è rimasto sostanzialmente stabile, mentre le commissioni sono addirittura cresciute (nota 6). Dunque, non ci si faccia trarre in inganno dall’ultima trimestrale che mostra numeri apparentemente confortanti, anche perché diverse voci attive sono dovute a poste non ricorrenti e riprese di valore di accantonamenti su crediti, del tutto irripetibili. Nella tabella si indica la crescita delle commissioni al 6 per cento come segnale di svolta, ma la circostanza si ridimensiona se si considera che nei primi 9 mesi del 2021 Banca Intesa le ha aumentate dell’11,5 per cento e Unicredit del 12,3 per cento. E a livello di ricavi complessivi la crescita di Intesa è stata superiore del 60 per centro di quella registrata da Mps. Quanto alla capacità di attrarre depositi, ovvero l’indicatore che misura la produttività commerciale di una banca, si segnala una situazione particolarmente critica, peraltro peggiorata negli ultimi cinque anni: 78,2 milioni di raccolta diretta per sportello contro i 113,7 di Banca Intesa, i 240,2 di Unicredit e i 100,4 a livello di sistema. Infine, sul fronte dei costi, il cost income alla fine del 2020 era del 90,6 per cento per Mps, contro il 59,1 per cento di Intesa, il 68,6 per cento di Unicredit e il 71,8 per cento del sistema nel suo complesso. Insomma, al Monte serve una svolta gestionale, senza la quale l’Europa, Draghi o non Draghi, rispedirà il dossier al mittente.