Mozambico, l’OMS conferma il ritorno della poliomielite selvaggia dopo 30 anni

Dopo i vari casi di vaiolo delle scimmie riscontrati in Gran Bretagna, Spagna, Portogallo e Italia (un uomo appena rientrato dalle Canarie e ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma), in Mozambico ritorna anche la poliomielite selvaggia. A confermare la presenza di un focolaio è stata l’Organizzazione Mondiale della Sanità che, attraverso un comunicato, ha reso nota l’identità del paziente zero: un bambino della provincia nord-orientale di Tete che, a fine marzo, aveva iniziato a manifestare sintomi di paralisi.

La poliomielite ritorna in Mozambico dopo 30 anni

Era da tre decenni, esattamente dal 1992, che il Paese non faceva i conti con la malattia. Altamente contagiosa e spesso fatale, colpisce soprattutto i pazienti d’età inferiore ai 5 anni e si trasmette per via oro-fecale. «Si tratta di un rilevamento preoccupante», ha spiegato in una nota riportata dal Guardian il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale per l’Africa dell’OMS, «anche perché è la dimostrazione tangibile di quanto il virus sia pericoloso e di quanto velocemente sia in grado di diffondersi». Il sequenziamento genomico effettuato in questi giorni ha rivelato somiglianze evidenti con un ceppo simile della patologia nel vicino Malawi dove, a inizio febbraio, si è ammalata una bambina di tre anni originaria del distretto di Lilongwe, rimasta paralizzata a causa dell’infezione.

This morning feels like ALL THE THINGS are arriving at once.

Monkeypox in the UK, Portugal & probably Spain.

Chocolates laced with Salmonella.

And oh yeah, Mozambique has found wild type #polio, its first case in 30 years. Linked to the outbreak in Malawi. pic.twitter.com/IZtK4sab5g — Helen Branswell 🇺🇦 (@HelenBranswell) May 18, 2022

Ma non solo: sono state rintracciate similitudini anche con un focolaio risalente al 2019 e localizzato in Pakistan, una delle due aree nel mondo (assieme all’Afghanistan) dove il virus rimane endemico. Al momento, sono state attivate una serie di indagini per capire l’entità del rischio e trovare le risposte necessarie per impostare i protocolli più utili a far fronte all’emergenza. Non solo: per precauzione, tre delle persone entrate a contatto col bambino mozambicano sono state sottoposte a test di routine per verificare la positività e sono risultate negative al poliovirus selvaggio di tipo 1.

Perché la vaccinazione è fondamentale

Com’è noto, per la poliomielite non esiste una cura ma il vaccino ha contribuito enormemente a prevenirla. Ecco perché il ministero della Salute di Maputo ha intenzione di rafforzare la campagna di vaccinazione di massa che, dopo il caso del Malawi, ha consentito di immunizzare 4.2 milioni di bambini. L’obiettivo è raggiungere tanto i soggetti non ancora coperti quanto quelli parzialmente protetti, in modo da rafforzarne l’immunità. Sforzi necessari a non disperdere il traguardo che l’Africa ha raggiunto nel 2020, quando è stata dichiarata libera dalla poliomielite selvaggia grazie all’instancabile impegno delle autorità sanitarie nelle operazioni di eradicazione della malattia.