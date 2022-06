Movimento 5 Stelle, per Grillo niente viaggio a Roma

Beppe Grillo non andrà a Roma. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha rinunciato al viaggio nella capitale, dove era atteso dopo il caos relativo alla scissione capitanata da Luigi Di Maio. La nascita del gruppo Insieme per il futuro, con oltre 60 tra deputati e senatori a lasciare i pentastellati per seguire il ministro degli Esteri, non ha lasciato indifferente il garante del movimento. E così Grillo, nonostante il dispiacere per la scelta di uno degli ex nomi di vertice del partito da lui fondato, viene descritto «deluso e irritato», tanto da rintanarsi tra Sardegna e Toscana, sena passare dalla capitale. E ora sono gli attivisti a chiedersi il motivo della mancata discesa a Roma.

I motivi di Grillo: rinviato il confronto su Comunali e comunicazione

Il cambio di rotta di Beppe Grillo è stato comunque spiegato in maniera lineare nelle scorse ore. Il garante avrebbe dovuto andare a Roma per una riunione concordata da giorni, con all’ordine del giorno due argomenti: il clamoroso risultato negativo alle Comunali e il contratto da 300mila euro siglato per il supporto alla comunicazione pentastellata da parte del blog. Ma gli scontri interni tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio hanno portato a concordare il rinvio, già prima della scissione. E lo conferma lo stesso leader del Movimento 5 Stelle, che ha parlato di un Grillo «umanamente dispiaciuto, ma sta dalla parte del Movimento».

La delusione di chi è andato via e di chi è rimasto

L’amarezza e la delusione di Beppe Grillo sono le stesse tanto di chi resta nel Movimento quanto dei fuoriusciti. Questi ultimi lo accusano di aver «lasciato le chiavi di casa al primo che passava, e ci ha lasciato soli». I primi, invece, di essere sparito: «Chi lo sente più?». E Repubblica svela che i grillini di Genova, città simbolo dell’ascesa del Movimento, nutrono anche del risentimento: «Il problema è che sembra non fregargliene più niente».