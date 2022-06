M5S, Grillo alla Camera ribadisce: «Sosteniamo Draghi»

Beppe Grillo è arrivato alla Camera nelle scorse ore, dopo il rinvio di qualche giorno fa, per riunirsi con i deputati del Movimento 5 Stelle e le sue dichiarazioni fanno scalpore. Due gli argomenti maggiori toccati: il sostegno a Draghi, indiscutibile a detta del garante pentastellato, e il secco no alle deroghe sul doppio mandato. E ora resta da capire cosa faranno deputati e senatori del movimento, che potrebbero decidere di sganciarsi e rimpinguare una vera emorragia, quella della scorsa settimana verso il nuovo partito di Di Maio. Grillo ha poi risposto ai giornalisti anche sul rapporto con Giuseppe Conte: «Andiamo perfettamente d’accordo».

Grillo appoggia Draghi: «Resteremo al governo»

Prima parla di Giuseppe Conte, poi di Mario Draghi. Beppe Grillo, fondatore e attuale garante del Movimento 5 Stelle, ha rivolto poche ma significative parole ai giornalisti che lo hanno aspettato fuori dall’hotel Forum, a Roma, prima di salire sul taxi che lo ha portato alla Camera. «Andiamo d’accordo con Conte, smettetela di raccontare non cose», ha risposto ai cronisti, che poi hanno spostato l’attenzione sul sostegno al governo Draghi. A chi gli chiede se questo sarà l’argomento da discutere con i deputati e a chi, invece, lo stuzzica sul sostegno al premier, risponde con un doppio «certo». Una sicurezza poi ribadita durante i colloqui, in cui avrebbe detto che «abbiamo preso un impegno con Draghi e lo rispettiamo». Una presa di posizione netta che non sarebbe piaciuta a Giuseppe Conte.

Grillo conferma il limite ai due mandati

Tra i temi affrontati all’arrivo alla Camera, uno dei principali è sicuramente il limite ai due mandati. Beppe Grillo ha confermato che si tratta di «un tema identitario imprescindibile», dicendo no alle deroghe di alcun tipo. Resta però sul tavolo la questione legata a Giancarlo Cancelleri. Il ministro delle Infrastrutture è l’unico che potrebbe usufruire di una deroga al limite del doppio mandato per poter correre alle primarie in Sicilia. Ma si tratterebbe di un unicum più che di una vera e propria regola.