M5S, Grillo attacca gli ex pentastellati e pubblica «l’album degli zombie»

Archiviato il caos sul doppio mandato, il Movimento 5 Stelle si proietta verso le prossime elezioni del 25 settembre. Lo fa con il suo leader Giuseppe Conte, convinto di essere «il polo giusto», una terza scelta possibile oltre al centrosinistra e al centrodestra. Ma lo fa anche con il garante e co-fondatore Beppe Grillo, che dopo aver fatto passare la propria linea sulla proroga ai due mandati, oggi ha attaccato i tanti fuoriusciti. L’esodo delle scorse settimane non è piaciuto all’ex comico, che ha scelto Instagram e una singolare grafica per criticare, con sarcasmo, gli ormai ex pentastellati. «Da oggi in tutte le edicole!», ha scritto in un post, come didascalia alla foto di un «Album degli zombie», in cui riporta i volti di chi ha salutato il movimento.

Grillo: «Da oggi in tutte le edicole il grande album degli zombie»

Il post di Grillo è diviso in quattro parti, ma è sicuramente la prima foto ad avere richiamato maggiormente l’attenzione dei fan. Come in una vera pubblicità, la grafica riporta quello che viene chiamato «Il grande album di figurine degli zombie». Si legge non solo che si tratta di una limited edition, ma anche che «con quattro bustine l’album è in regalo». Beppe Grillo attacca chi è andato via, dando un volto a quei nomi che sono stati citati, nelle scorse settimane, dai media. L’esodo porta i volti in copertina di Luigi Di Maio, Laura Castelli e Davide Crippa, ma scorrendo le altre foto si vedono 60 parlamentari, schedati in tre differenti grafiche.

Le reazioni: c’è anche chi attacca Grillo

Beppe Grillo ha collezionato rapidamente centinaia di like e commenti. Ma come spesso accade sui social, non tutti sono stati positivi. A chi lo applaude per la critica e per il sarcasmo del post, si contrappone chi lo accusa di voler rovinare il Movimento. «Devi essere compreso anche tu nella lista caro Beppe, dato che stai facendo di tutto per distruggere il movimento dal Draghi e Cingolani grillini, fino alle continue picconate a Conte…magari un giorno, se ti va, ci spieghi perché sei impazzito all’improvviso», scrive ad esempio un utente. E c’è anche chi lo invita a tornare a fare spettacoli, lasciando definitivamente la politica. Già nei giorni scorsi Grillo aveva parlato di zombie sul proprio blog.