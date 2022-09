Movimento 5 Stelle, Conte incontra Grillo: «Verso il 2050»

Giuseppe Conte e Beppe Grillo si sono incontrati a Genova. Il leader del Movimento 5 Stelle, impegnato nella dura campagna elettorale ormai agli sgoccioli, si trovava nel capoluogo ligure e ne ha approfittato per un faccia a faccia con il garante e fondatore del gruppo pentastellato. A svelare l’incontro sono stati i due protagonisti. «A Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre», ha scritto Conte. Un più secco e semplice «Verso il 2050», invece, è stato scelto da Grillo per il suo tweet. Entrambi hanno allegato l’hashtag #dallapartegiusta, motto della campagna elettorale, insieme a una foto che li ritrae di spalle, con il garante a indicare il mare.

A Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre #dallapartegiusta pic.twitter.com/w7ONZIOtqK — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 19, 2022

Conte su Rai2: «Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale»

Alle poche parole riservate ai tweet nei rispettivi profili ufficiali sono seguite quelle rilasciate da Conte su Rai2. Ospite di Ore14, il leader del Movimento 5 Stelle ha raccontato: «Ero a Genova per un confronto con i cittadini e i commercianti liguri e poi prima di partire ho avuto un rapido saluto con Beppe Grillo. Ci siamo aggiornati sulla campagna elettorale. In realtà parliamo spesso al telefono. Abbiamo un progetto di trasformazione della società, lo abbiamo iniziato in questa legislatura, realizzando l’80 per cento del nostro programma, ora vogliamo completare quel 20 per cento, siamo ambiziosi, e abbiamo anche aggiunto altre cose».

Per Conte «Grillo è un antesignano di ambiente e biodiversità»

Nella parte finale del passaggio su Grillo, a Conte viene chiesto cosa ne pensasse il garante della campagna elettorale ormai quasi conclusa. A pochi giorni dalle elezioni, il leader del Movimento 5 Stelle prosegue il suo tour delle Regioni e tenta di rimontare nei sondaggi, sebbene sia ancora lontano dal centrodestra. Conte risponde: «Grillo è un grande esperto di comunicazione, lo conosciamo, è un appassionato, anzi è un antesignano di ambiente, di biodiversità, parliamo molto di questi temi». Il fondatore del M5s non ha partecipato attivamente a nessun evento pubblico del proprio partito, né al fianco di Conte né di altri candidati. E così dovrebbe essere anche all’evento di chiusura a Roma: Grillo molto probabilmente non ci sarà.