M5S, tensioni sul doppio mandato. Per Di Maio si «rischia di diventare forza politica dell’odio»

Un altro giorno di scontri e terremoti all’interno del Movimento 5 stelle. A poche ore dal duro attacco sferrato da Luigi di Maio alla leadership di Giuseppe Conte, che ha poi risposto a muso duro, oggi il ministro degli Esteri torna sulla questione. Ma il dibattito si amplia e si sfocia sulla delicata questione dei due o tre mandati. Così a intervenire è anche il fondatore Beppe Grillo, che rompe il silenzio dopo il flop delle amministrative e con un post sul suo blog si schiera per mantenere il doppio mandato. Una regola che secondo lui va mantenuta, ma che apre a scenari diversi per i prossimi giorni e a una polemica ormai nell’aria, sempre più vicina a deflagrare.

Di Maio contro Conte: «Ho posto dei temi e ho ricevuto insulti»

In mattinata Luigi Di Maio è tornato sulla vicenda di ieri. Dopo aver parlato di Conte e degli scarsi risultati elettorali, pur senza mai nominare il leader pentastellato, proprio quest’ultimo è passato al contrattacco. Prima l’ex premier ha detto di averci «messo la faccia da nord a sud», poi di ricordare «Di Maio solo a fare foto con me in due singoli paesi della Campania». E il ministro degli Esteri è tornato sulla vicenda stamattina: «Io mi sono permesso semplicemente di porre dei temi, di aprire un dibattito su alcune questioni come la Nato, la guerra in Ucraina e la pace. Come la transizione ecologica, come le ricette per le imprese. E ho ricevuto insulti personali. Insulti personali come quelli che ho visto stamattina nei giornali. Temo che questa forza politica rischi di diventare una forza politica dell’odio».

Grillo sul doppio mandato: «Non provarsi della regola»

Le tensioni alle stelle rischiano di sfociare ancora quando, tra pochi giorni, partirà la campagna dei pro e dei contro il terzo mandato. L’attuale doppio mandato va mantenuto o la regola cambiata? Risponde Beppe Grillo, con un lungo post sul suo blog. Spiega che questa controversia può essere «superata in altri modi, senza per questo privarsi di una regola la cui funzione è di prevenire il rischio di sclerosi del sistema di potere, se non di una sua deriva autoritaria, che è ben maggiore del sacrificio di qualche (vero o sedicente) Grande Uomo». Grillo continua: «Appare sempre più opportuno estendere l’applicazione delle regole che pongono un limite alla durata dei mandati. Queste regole hanno goduto di una certa fortuna in alcuni ambiti del settore pubblico, quali i giudici della Corte Costituzionale. Ma il limite alla durata dei mandati si giustifica anche nell’esigenza di porre un limite a un potere rilevante».