M5s, niente deroga al doppio mandato: chi sono i big esclusi

Alla fine la decisione è arrivata: all’interno del Movimento 5 Stelle non ci sarà alcuna deroga al tetto dei due mandati. Una decisione che il leader pentastellato Giuseppe Conte avrebbe già comunicato a uomini e donne del partito, soprattutto ai big che non saranno ricandidati. Dopo il botta e risposta di qualche giorno fa, con tanto di aut aut di Beppe Grillo, si arriva all’ultimo capitolo di una vicenda che ha inasprito notevolmente i toni all’interno del movimento. Tra i grandi nomi esclusi dalle prossime elezioni ci sono soprattutto alcuni membri storici: Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi e Alfonso Bonafede. Ma anche attuali ministri come Fabiana Dadone e Federico D’Incà. In questo elenco di politici ai saluti però figurano anche ex ministri come Danilo Toninelli, Nunzia Catalfo e Giulia Grillo, oltre al tesoriere Claudio Cominardi e al presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia.

Chi sono i big esclusi

Roberto Fico: eletto deputato nel 2013, subito presidente della Commissione di vigilanza Rai. Secondo mandato nel 2018. Da allora è presidente della Camera. Dallo scorso aprile è anche presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle.

Paola Taverna: eletta senatrice nel 2013. Secondo mandato nel 2018. Attuale vicepresidente del Senato. Dal 2021 è vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

Vito Crimi: eletto senatore nel 2013, primo capogruppo M5s a Palazzo Madama; rieletto nel 2018 per il secondo mandato. Nello stesso anno è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione, all’editoria e ricostruzione post-sisma nell’Italia centrale. Nel 2019 viene nominato dal Consiglio dei Ministri viceministro dell’Interno.

Alfonso Bonafede: eletto deputato nel 2013. Secondo mandato dal 2018. Tre anni da ministro della Giustizia durante i governi Conte I e Conte II.

Fabiana Dadone: eletta deputata nel 2013. Secondo mandato nel 2018. Dal febbraio 2021 ministro per le politiche giovanili. In precedenza, è stata ministro per la pubblica amministrazione nel governo Conte II.

Federico D’Incà: eletto deputato nel 2013. Secondo mandato nel 2018. Dal 2019 ministro per i rapporti con il Parlamento, prima nel governo Conte II e poi nel governo Draghi.

Danilo Toninelli: eletto deputato nel 2013, senatore nel 2018. Nello stesso anno è stato ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte I.

Nunzia Catalfo: eletta senatrice nel 2013. Secondo mandato nel 2018. Dal 2019 al 2021 è stata ministro del lavoro e delle politiche sociali nel governo Conte II.

Giulia Grillo: eletta deputata nel 2013. Secondo mandato nel 2018. Prima capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, poi ministro della salute nel governo Conte I.