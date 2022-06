M5S, ora Di Maio attacca Conte: «Mai così male»

Continuano le montagne russe per il Movimento 5 Stelle. Dopo il tracollo alle elezioni amministrative dello scorso weekend e la positiva notizia del ricorso rigettato dal Tribunale di Napoli sulla leadership di Conte, ora arriva l’ennesimo scontro interno tra due dei suoi uomini simboli. Si tratta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e proprio del leader Giuseppe Conte, con il primo ad attaccare il secondo sul momento attuale, pur senza nominarlo mai direttamente. L’attacco passa dagli scarsi risultati al disorientamento dell’elettorato pentastellato, fino a una politica in cui «non si può attaccare il governo un giorno sì e uno no».

Di Maio contro Conte: «Non siamo mai andati così male»

Ad accendere la miccia sono state, senza dubbio, le elezioni amministrative. Un flop che i vertici del Movimento 5 Stelle non si aspettavano, come si evince dalle parole dello stesso Di Mario. Davanti alla Camera, infatti, ha detto ai giornalisti che «è normale che l’elettorato sia disorientato ma alle elezioni amministrative non siamo andati mai così male». E poi ha precisato: «Non si può risolvere l’analisi del voto facendo risalire i problemi all’elezione del presidente della Repubblica». Infine l’attacco: «Non credo che possiamo stare nel governo e poi, per imitare Salvini, un giorno sì ed uno no, si va ad attaccare il governo. Serve la massima compattezza».

Di Maio: «Serve sforzo di democrazia interna»

Parole dure quelle di Di Maio, che prosegue prima chiedendo a Conte, pur senza nominarlo mai, di «assumersi delle responsabilità». Poi spiega perché è arrivato il flop alle amministrative secondo lui: «Siamo andati male alle amministrative perché il nostro elettorato è disorientato, non è consapevole di quale sia la visione. Credo che il M5S dovrebbe fare un grande sforzo di democrazia interna, non veniamo da una storia che si è distinta per democrazia interna. Rispetto anche a un nuovo corso servirebbero anche più inclusività, dibattito interno, includere nel Movimento persone esterne, portarle in questa grande esperienza: ci sono tante persone che chiedono di essere coinvolte».

L’accusa sul futuro: «Si sta guardando a prima del 2018»

Ma Di Maio continua. Nella sua analisi del momento del Movimento 5 Stelle parla anche di un altro aspetto, legato ai programmi: «Non è nessun processo interno, però noi siamo una forza politica che ambisce a guardare al 2050 ma in realtà sta guardando a prima del 2018, che era un altro mondo. C’è una radicalizzazione in corso che sinceramente anche rispetto a un tema come la politica estera e le alleanze storiche vede in questo momento un’ambiguità su cui io non concordo».