M5S, Conte su Orsini: «Mai incontrato né discusso candidatura»

«Non ho mai incontrato Orsini». Arriva la smentita ufficiale del Movimento 5 Stelle attraverso le parole del leader Giuseppe Conte. Nei giorni scorsi ha preso corpo sempre di più l’idea di un presunto avvicinamento tra i pentastellati e il sociologo Alessandro Orsini. Quest’ultimo, divenuto uno dei personaggi pubblici televisivi più criticati sui social dopo vare apparizioni in talk show nazionali, non sarebbe vicino a una candidatura all’interno del Movimento. Le parole di Conte sono arrivate al termine di un convegno organizzato dalla Uil sulla figura di Giuseppe Mazzini, all’Hotel Palatino di Roma.

Conte su Orsini: «Non lo conosco, mai discusso candidature»

Il matrimonio tra il Movimento 5 Stelle e Alessandro Orsini, quindi, è tutt’altro che vicino. «Non ho mai incontrato né parlato con il professor Orsini, né espresso valutazioni su di lui, che non conosco, come è stato già ribadito più volte nei giorni scorsi», ha dichiarato Giuseppe Conte al termine del congresso. Una prima smentita era già arrivata dopo le frasi del sociologo a Cartabianca, in cui ha parlato di suo nonno che «ha avuto un’infanzia felice durante il fascismo». Pochi giorni più tardi, incalzato dai giornalisti e a smentire un articolo di Repubblica, Conte ha ribadito che «non ho mai discusso di possibili candidature».

Posizioni filorusse: Petrocelli fuori dal M5s

E a proposito di posizioni filorusse, il Movimento 5 stelle ha dovuto fare i conti con il caso Petrocelli. Il presidente della commissione Esteri del Senato è stato espulso dal partito. Conte lo ha ribadito: «Petrocelli è fuori dal M5S senza se e senza ma. Per quanto riguarda la sua permanenza alla Commissione noi siamo per la decadenza, purtroppo non ci sono strumenti perché anche se espulso da un gruppo avrebbe diritto a rimanere presidente della commissione Esteri. Faremo in modo con altre iniziative indirette di farlo decadere».