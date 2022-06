M5S, Conte esulta: il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso sulla sua leadership

«Andiamo avanti, con forza e determinazione». Nel tweet di Giuseppe Conte non c’è soltanto la gioia, ma anche il sollievo per quanto accaduto stamattina. Il Tribunale di Napoli ha infatti rigettato il ricorso presentato da 8 attivisti del Movimento 5 stelle e riguardante il voto dello scorso marzo. Un procedimento simile a quello presentato varie settimane prima e riguardante le modifiche allo statuto e “l’elezione” dell’ex premier a vertice dei pentastellati durante l’estate 2021. Ma se in quest’ultimo caso la vicenda deve ancora chiudersi, gli 8 che hanno presentato il ricorso sul voto di marzo hanno ricevuto un secco “no” da parte del Tribunale napoletano: ricorso rigettato interamente e capitolo chiuso.

Movimento 5 stelle: Conte esulta

E così Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle possono archiviare almeno questo secondo procedimento. La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos nel corso della mattinata, grazie a fonti dirette nel partito. Poi l’esultanza su Twitter del leader del movimento: «Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nostri iscritti sul futuro del Movimento 5 Stelle. Andiamo avanti, con forza e determinazione per il rilancio del nuovo corso».

Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nostri iscritti sul futuro del @Mov5Stelle. Andiamo avanti, con forza e determinazione per il rilancio del nuovo corso. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 15, 2022

M5s, buona notizia dopo il crollo alle elezioni amministrative

Il Movimento 5 Stelle mette in archivio una buona notizia, soprattutto dopo un weekend e un inizio settimana difficili. Un vero e proprio crollo dei consensi, quelle dei pentastellati alle elezioni Comunali, che ha portato agli ennesimi scontri interni. «L’ordinanza fa chiarezza, a nostro avviso, su tutti i punti, e fornisce una motivazione approfondita», ha spiegato il legale Francesco Astone, difensore di Conte e del M5s insieme a Francesco Cardarelli e Claudio Consolo. «Il Tribunale di Napoli», ha proseguito, come scrive Repubblica, «legittima la convocazione, legittima la modalità della votazione sulla piattaforma Skyvote e non ravvisa i problemi denunciati, riguardanti la convocazione, trasmessa attraverso il sito, e la votazione, sempre attraverso il sito».