M5S, Conte contrattacca: «Grave che Draghi si intrometta»

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha davvero chiesto al fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo di rimuovere dalla leadership del partito Giuseppe Conte? Le voci continuano a rimbalzare sui media e a intervenire è stato proprio quest’ultimo, il diretto interessato. L’ex premier spiega che nei suoi costanti confronti con l’attuale garante pentastellato gli era stato «riferito di queste telefonate», ma anche che il M5S è «una comunità, lavoriamo insieme». E poi l’attacco all’attuale premier: «Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro».

Conte «sconcertato» dalle voci sulla richiesta di Draghi a Grillo

E così Giuseppe Conte si ritrova a doversi difendere da Mario Draghi, contrattaccandolo dopo le voci circolate nelle scorse ore. Il leader del Movimento 5 Stelle si è definito «sconcertato» dalla richiesta di Draghi a Grillo di rimuoverlo. «Lo trovo sinceramente grave che un premier tecnico che ha avuto da noi investitura, si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono per altro», ha dichiarato. Poi ha proseguito: «Il nostro atteggiamento, che ho sempre definito leale, costruttivo, corretto nei confronti del governo, non cambia neppure di fronte a episodi che reputo così gravi. Perché il nostro obiettivo non è sostenere Draghi, il nostro obiettivo è sostenere e tutelare gli interessi degli italiani».

L’intervista a De Masi: «Il premier manda messaggi su cosa fare a Grillo»

Le polemiche e la tensione sono state alimentate dal Fatto Quotidiano, in cui è stata pubblicata un’intervista al sociologo Domenico De Masi. Quest’ultimo ha dichiarato: «Grillo mi ha raccontato che Mario Draghi gli ha chiesto di rimuovere Giuseppe Conte dal M5s, perché inadeguato. Grillo mi ha detto che ha rapporti frequenti con Draghi, cosa che ha raccontato anche ai deputati delle commissioni, mi risulta. Mi ha spiegato che il premier gli manda messaggi sulle cose da fare, sui provvedimenti da approvare, insomma sul rapporto da tenere con il governo». Conte ha reagito sostenendo che «sono attaccato quotidianamente per distruggere il Movimento. È sotto gli occhi di tutti, io personalmente e il Movimento siamo sotto attacco, perché alcune posizioni non rientrano nel pensiero diffuso, dominante». E sull’argomento è esploso anche il caso Taverna.