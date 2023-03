Mourinho-Serra, scontro negli spogliatoi dopo Cremonese-Roma

Dopo le scaramucce in campo lunedì sera nella partita Cremonese-Roma, la lite tra l’allenatore della Roma Mourinho e il quarto ufficiale Serra è proseguita negli spogliatoi: «Mi devi chiedere scusa», ha incalzato Mou. L’arbitro non si è tirato indietro e il portoghese ha perso la testa: «Bugiardo, sei un uomo di m… Vergogna».

Cosa si sono detti Mourinho e Serra dopo la partita

Lite tra José Mourinho e Marco Serra nel post partita di Cremonese-Roma. C’è stato quindi un seguito al litigio avvenuto in campo. A quanto pare, Mou ha bussato alla porta dello spogliatoio degli arbitri a fine partita ed è entrato. All’interno si trovavano gli assistenti dell’arbitro Piccinini, un ispettore federale e il team manager della Roma Vito Scala. Mourinho si è rivolto a Serra e ha detto: «Se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi chiedi scusa e la cosa finisce qui», Serra ha replicato: «Scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, non ho detto niente». A quel punto Mourinho ha perso la pazienza e ha iniziato a urlargli contro: «Bugiardo. Sei un uomo di m… Vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve». Serra ha risposto con calma: «Questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia». Questo concetto, ovvero la provenienza da Torino di Serra, è stato ripetuto da Mou anche nelle interviste alle tv.

La squalifica del tecnico della Roma

L’allenatore della Roma è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, che nel documento mette in evidenza come il tecnico al termine della partita sia entrato nello spogliatoio arbitrale per poi fare un aggressione «al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive». Il club giallorosso presenterà un ricorso per ridurre la sanzione, inoltre la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per capire qualcosa in più sulla lite.