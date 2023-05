Mourinho rischia il deferimento per le parole contro l’arbitro Chiffi

L’attacco di José Mourinho all’arbitro Daniele Chiffi, al termine del match pareggiato dalla Roma sul campo del Monza per 1-1, potrebbe costare il deferimento al tecnico portoghese. Mentre i giallorossi si leccano le ferite dopo un pari che potrebbe costare l’accesso alla prossima Champions League, l’allenatore se l’è presa con quello che ha definito «il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera». L’attacco è proseguito con aggettivi e appellativi su cui oggi si è espresso anche Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, che ha definito le parole di Mourinho «gravi e inaccettabili». Intanto la Procura federale ha aperto un’indagine e ora il portoghese rischia.

Le parole di Mourinho: «Scarso, orribile»

Mourinho ha prima parlato della condizione dei suoi. Poi le dure parole contro Chiffi: «Giocare con il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera è dura e ho affrontato tanti arbitri che sono scarsi. L’arbitro non ha avuto grande influenza nel risultato però è scarso; è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente è orribile, non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96 in una partita morta. La Roma, come società, non ha la forza per dire “questo arbitro non lo vogliamo”. È molto dura. Penso che la Roma deve crescere in questo livello. Ci sono squadre che dicono “questo arbitro non lo voglio”, ma la Roma non ha ancora questa capacità e questo dna. Volevo stare sabato in campo contro l’Inter, non potevo prendere il rosso. Avevo una voglia tremenda di farlo, ma ho deciso di non prenderlo. Sono rientrato negli spogliatoi prima per questo motivo».

L’indagine della procura federale

La procura federale ha deciso di aprire un’indagine e Mourinho rischia un deferimento. Il tecnico ha spiegato che vorrebbe essere in panchina sabato contro l’Inter ed è difficile che la giustizia sportiva si pronunci prima delle prossime 48 ore. Ci sarà quasi certamente, ma dopo? Il rischio è di una squalifica lunga. E potrebbe essere deferita anche la Roma per responsabilità oggettiva. Su Mourinho pesano anche i battibecchi con il quarto uomo Serra a Cremona, video e audio acquisiti nelle ultime ore, e le accuse a tutto il movimento arbitrale.

LEGGI ANCHE: Damiano dei Maneskin contro l’arbitro Chiffi: «Vada in promozione»

Ulivieri: «Allenatori dalla parte degli arbitri»

Diverse ore dopo le dichiarazioni di Mou, è stato il presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, a parlare della vicenda: «Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou.., mi verrebbe da chiosare. Ma non c’è molto da scherzare, anzi. Le dichiarazioni di José Mourinho sono gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti. Onorabilità e garanzie per ogni tesserato debbono essere assicurati dagli organismi preposti. Non si tratta di alimentare alcuna contrapposizione personale. Giusto un mese fa l’Aiac aveva applaudito Mourinho, per il suo gesto rivolto ai propri tifosi, in sostegno di Stankovic, che veniva insultato. È questa l’immagine che vorremmo venisse coltivata da un allenatore di simile carisma. Una qualità che deve accrescere il suo senso di responsabilità».