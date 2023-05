Mottarone, chiuse le indagini sulla tragedia: 8 indagati

Si sono ufficialmente concluse nelle scorse ore le lunghe indagini delle autorità piemontesi riguardo alla tragedia del Mottarone, il disastro della funivia avvenuto vicino a Stresa nel quale avevano perso la vita, nel 2021, ben 14 persone.

Chiuse le indagini per la tragedia del Mottarone: chi sono gli indagati

A quasi due anni esatti dai fatti, la Procura di Verbania ha confermato di aver concluso l’inchiesta in attesa della richiesta di processo per 8 indagati. Ad aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini sono in totale 6 persone fisiche oltre alle due società Ferrovie del Mottarone e Leitner. Si tratta del titolare della Ferrovie Luigi Nerini, del direttore d’esercizio Enrico Perocchio e del capo servizio Gabriele Tadini; per la società incaricata della manutenzione della struttura Leitner ci sono Anton Seeber (presidente del Cda), ma anche Martin Leitner, consigliere delegato, e infine Peter Rabanser, il responsabile del Customer Service. Diverso invece è il discorso per 6 tecnici esterni, per i quali si va verso l’archiviazione.

Cos’era accaduto il 21 maggio 2021 sul Mottarone

Il tremendo incidente sulla Funivia Stresa-Alpino-Mottarone era stato causato dal cedimento di una delle funi che sorreggeva la cabina sospesa. In particolare, il malfunzionamento dell’impianto di risalita al monte aveva causato un cedimento della fune a cui era appesa la cabina 3, che al momento della caduta stava per raggiungere la stazione di monte. La funivia si era così schiantata in una zona boschiva più in basso, cadendo da un’altezza di circa 20 metri.

Nell’incidente erano morte 14 persone: 8 vittime erano italiane, cinque israeliane e una iraniana. L’unico sopravvissuto è stato il piccolo Eitan Biran, salvato dal gesto eroico del padre che durante la caduta aveva protetto il corpo del figlio con il suo. Già pochi giorni dopo, il 26 maggio, la Procura locale aveva emesso tre ordinanze di fermo nei confronti del titolare della società e dei due responsabili della struttura.