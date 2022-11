Mottarone, caso Eitan: Cassazione boccia ricorso nonni su tutela della zia

La Cassazione respinge il ricorso dei nonni del piccolo Eitan, residenti in Israele. I nonni avrebbero voluto che il piccolo abitasse con loro in Israele e avevano fatto ricorso perché – nel giugno 2021 – la corte torinese aveva assegnato la tutela alla zia paterna Aya Biran anche se il piccolo risiedeva in Lombardia.

Mottarone, caso Eitan: perché la Cassazione boccia il ricorso

La corte di Cassazione ha bocciato il ricorso per due motivi. Il primo è che la tutela alla zia era stata affidata in via temporanea. Infatti, ora il piccolo è sotto la responsabilità di un avvocato terzo – estraneo alle due famiglie – in attesa che queste si mettano d’accordo, come auspicato più volte anche dai tribunali. Essendo transitorio il provvedimento ed essendo ormai decaduto, non è possibile procedere con il ricorso. Invece, per quanto riguarda la competenza del Foro, si è ritenuto competente quello di Torino perché l’ospedale dove si trovava ricoverato in quel momento il piccolo era piemontese.

La famiglia in Israele ha anche contestato la persona destinata come interprete di nonno Peleg al processo. Secondo loro «era stato designato quale interprete, per la traduzione simultanea dall’italiano all’ebraico, una anestesista, priva della specifica competenza» si motivava nel ricorso.

Le motivazioni del ricorso

Anche questo atto era stato però dettato dall’esigenza di procedere subito con la decisione. Infatti, in quel momento il piccolo Eitan era in pericolo di vita e si rischiava di perderlo in assenza di un tutore legale in grado di prendersi la responsabilità per le cure mediche da prestare.

In questo contesto di estrema urgenza, però, secondo la famiglia in Israele, il nonno non sarebbe riuscito a capire l’andamento del processo. Questo avrebbe leso il suo diritto. Solo dopo, il tribunale di Milano – competente in quanto il piccolo risiedeva in Lombardia – aveva disposto l’avvocato come tutore. La famiglia in Israele aveva denunciato anche Aya e il marito con l’accusa di aver rubato dei documenti dalla casa di Eitan. La coppia è tutt’ora indagata per questo motivo. Stando alle accuse, avrebbero sottratto testamento e altri documenti utili per il bambino.