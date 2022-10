Mottarone, Cassazione: «Direttore e titolare consapevoli dei problemi»

La sentenza della Cassazione in merito alla tragedia del Mottarone si scaglia contro Enrico Perocchio e Luigi Nerina, rispettivamente direttore della funivia e titolare della concessione. Secondo il tribunale, sapevano dei problemi dell’impianto ma non hanno agito per salvaguardare gli interessi economici.

La sentenza della Cassazione sulla strage del Mottarone

In merito ai problemi della funivia, la Cassazione nella sua sentenza ha sottolineato che «c’è una mole di convergenti emergenze istruttorie che attestano che Enrico Perocchio (direttore della funivia) era pienamente consapevole al pari di Luigi Nerini (titolare della concessione)» dei problemi che circondavano la funivia. Infatti, i due erano a conoscenza del fatto che in assenza di una manutenzione dettagliata «la funivia avrebbe funzionato con il freno di emergenza disinserito».

Il verdetto della Cassazione per quanto riguarda la strage del Mottarone si concentra anche sul passato dei responsabili. Infatti, «l’incauto modus operandi» ha dimostrato «che i tragici fatti del 23 maggio 2021 hanno interessato una realtà aziendale che aveva già fatto i conti, in passato, con il conflitto tra le esigenze della sicurezza e quelle di natura economica».

Le ragioni di convenienza economica

La Cassazione ha esaminato anche la decisione di inserire dei «forchettoni» alle funi, così da evitare che la funivia del Mottarone si fermasse per l’automatico azionarsi dell’azione frenante. Grazie alla ricostruzione effettuata, gli ermellini hanno dimostrato di condividere la ricostruzione fatta dalla Procura di Verbania e i capi d’imputazione a carico di Perocchio e Nerini per «rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e per omicidio colposo plurimo».

Infatti, la Cassazione ha sottolineato che «è conforme ai canoni di chiarezza e precisione» la costruzione «di una imputazione che si regge sul postulato secondo cui Perocchio, trovandosi in posizione sovraordinata nella scala gerarchica aziendale e avendo il potere, quale direttore di esercizio, di fornire al personale dipendente indicazioni sugli adempimenti da espletare per garantire la sicurezza dei lavoratori, avrebbe istigato, per ragioni di convenienza economica (in attuazione, cioè, di una nitida strategia aziendale, nella cui cornice si iscrive anche l’omessa annotazione sui registri delle frequenti e reiterate defaillances nel funzionamento dell’impianto), Tadini – dipendente delle ferrovie del Mottarone con funzioni di capo servizio – a disattivare il sistema frenante d’emergenza e, precipuamente, a omettere la rimozione del ceppo nell’orario di apertura della funivia al pubblico».