Motta, chi è il cantante marito di Carolina Crescentini

Motta, all’anagrafe Francesco, è un cantautore di 35 anni, tra i più noti della scena musicale odierna. È conosciuto per i suoi brani La fine dei vent’anni, Abbiamo vinto un’altra guerra, e per il pezzo sanremese Dov’è l’Italia (duettato con Nada), è sposato dal 2019 con l’attrice Carolina Crescentini. Ma chi è Motta? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesco Motta?

Francesco Motta è nato a Pisa il 10 ottobre del 1986, da famiglia livornese. Da sempre appassionato di musica, nel 2006 ha fondato il gruppo Criminal Jokers, di impronta new wave. La band, nella quale Motta è cantante, batterista e paroliere, è stata prodotta da Andrea Appino degli Zen Circus. Nel frattempo il frontman ha suonato nei concerti di Il Pan del Diavolo, Giovanni Truppi, Zen Circus e Nada. Dal 2013 Motta ha considerato di imboccare una carriera da solista, valutando anche di iniziare a comporre musica per film e documentari.

Per questo si è spostato a Roma, per studiare composizione per film al Centro sperimentale di cinematografia. Conclusa la formazione, ha lavorato nel settore per alcuni anni per poi debuttare come solista nel 2016, con l’album La fine dei vent’anni. Il disco gli è valso la Targa Tenco per la categoria “Opera prima”. Nel corso dei successivi due anni, il cantante ha rilasciato numerosi brani di successo: Abbiamo vinto un’altra guerra, Sei bella davvero, Del tempo che passa la felicità e Roma stasera. È così che il suo nome si è fatto strada tra gli amanti del cantautorato italiano. Con il secondo album Vivere o morire, inoltre, Motta ha ottenuto la seconda Targa Tenco per il miglior disco in assoluto. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Dov’è l’Italia, vincendo la serata dei duetti insieme a Nada.

La vita privata del cantante