MotoGP, si corre in Algarve: chi parte in pole e dove vedere la gara

Con Fabio Quartararo che si è aggiudicato matematicamente il titolo mondiale in quel di Misano, il Gran Premio dell’Algarve è motivo di interesse soprattutto per la lotta serrata tra Ducati e Yamaha, che si contendono la vetta della classifica costruttori: 12 i punti di vantaggio per la casa italiana su quella giapponese. Le cose da sapere sulla gara di Portimao, penultima gara del Motomondiale 2021, che si concluderà poi a Valencia.

GP Algarve, la penultima corsa di Valentino

In ottica mondiale costruttori, un nuovo duello tra Quartaro e Pecco Bagnaia, sulla falsariga di quello già visto a Portimao, dove il Motomondiale aveva corso il 18 aprile, potrebbe risultare davvero avvincente. Di sicuro non sarà Marc Marquez a tenere gli appassionati di due ruote incollati alla tv: il campione spagnolo della Honda ha dato forfait, ufficialmente per una lieve commozione cerebrale. Al suo posto Stefan Bradl. Ultima recita in Portogallo e penultima in generale per Valentino Rossi, che ha messo da parte la fugace idea di ritirarsi anticipatamente dopo le emozioni di Misano.

GP Algarve, ancora pole per Bagnaia

Quinta pole consecutiva per Pecco Bagnaia, il più veloce di tutti nelle qualifiche con 1:38.725. Completano la prima fila Miller (+0.104) e Mir (+0.168). Ben quattro le Ducati nelle prime cinque posizioni (Martin è quarto, Zarco quinto), una buona notizia in ottica mondiale costruttori. Il fresco campione del mondo Quartararo scatterà settimo.

GP Algarve, da assegnare i titoli in Moto2 e Moto3

Assegnato il titolo della MotoGP, quelli di Moto2 e Moto3 sono invece ancora vacanti. Per la classe di mezzo, in Portogallo ci si aspetta una lotta serrata tra Remy Gardner e Raul Fernandez: il primo ha un vantaggio di 18 punti. Nella gara riservata alle moto di minor cilindrata, Pedro Acosta proverà ad azzerare le chance di rimonta dell’italiano Dennis Foggia, attardato di 21 punti in classifica.

GP Algarve, dove vedere le gare

Niente diretta in chiaro per il penultimo appuntamento della stagione. Le gare saranno trasmesse in diretta da DAZN e Sky, che le renderà disponibile anche sulla piattaforma di streaming NOW. Questi gli orari di partenza: Moto3 alle 12.20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15.30.