Al via il Motomondiale 2023, in MotoGp c’è la novità Sprint Race

Scatta a Portimao, in Portogallo, il Motomondiale 2023. E lo fa con novità della Sprint Race, prevista per la MotoGp in tutte le gare del calendario. Dopo le qualifiche del sabato, i piloti scendono alle 16 per la corsa breve che si disputerà sulla distanza della metà della gara lunga di domenica (in questo caso 12 giri): non cambierà le posizioni in griglia in vista del Gran Premio, ma assegnerà punti in classifica.

L’assegnazione dei punti per la Sprint Race

Solo i primi nove della Sprint Race prenderanno punti utili per il Mondiale: 12 al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo e così via a scalare fino al nono classificato, che otterrà un solo punto. Le tradizionali qualifiche, che determinano adesso la griglia di partenza della Sprint Race e della gara della domenica vengono anticipate al sabato.

Come cambia il weekend del Motomondiale

Per quanto riguarda in generale il nuovo format del Motomondiale, venerdì due sessioni di prove libere per tutte e tre le classi, con orario ridotto per la Moto3 (30 minuti) e, quello pomeridiano, aumentato per la MotoGP (da 45 minuti a un’ora). La classe regina da ora in poi scenderà in pista sempre dopo la Moto2. Le due prove libere della MotoGP serviranno per definire l’accesso diretto alla Q2 (10 piloti). Il sabato mattina sarà sempre in programma la terza sessione di prove libere (30 minuti), seguita subito dopo alle qualifiche Q1 e Q2 della classe regina, sempre della durata di 15 minuti. La griglia sarà valida per entrambe le gare, Sprint Race e Gran Premio. La prima si svolgerà appunto di sabato, dopo le qualifiche di Moto3 e Moto2. Domenica mattina in scena il warm-up e poi la gara tradizionale, che chiude di fatto il weekend della MotoGp.

Dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara

Qualifiche e gare delle tre classi, compresa la Sprint Race della MotoGP, saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su Now. La gara sprint sarà trasmessa inoltre sul canale YouTube di Sky Sport. In chiaro, TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche delle tre classi nonché la Sprint Race della MotoGP. In differita invece le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.