Era partito in pole position e per primo ha tagliato il traguardo ad Aragon. Spingendo forte sulla sua Ducati, Pecco Bagnaia, ha ottenuto il primo successo della sua carriera nella classe regina, al termine di un entusiasmante duello con Marc Marquez, che ha provato di tutto negli ultimi tre giri per provare a passarlosenza riuscirsi. Terzo posto per l’iridato Joan Mir, mentre quarto ai piedi del podio è arrivato Pol Espargaró. Ottimo sesto posto per Ena Bastianini, mentre il leader della generale della MotoGp Fabio Quartararo ha invece faticato, terminando ottavo. Male Valentino Rossi, che partito dal fondo della griglia ha chiuso la gara al diciannovesimo posto.

Ecco l’ordine d’arrivo della 13esima tappa stagionale della MotoGP:

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Marc Marquez (Honda)

3. Joan Mir (Suzuki)

4. Aleix Espargaro (Aprilia)

5. Jack Miller (Ducati)

6. Enea Bastianini (Ducati)

7. Brad Binder (KTM)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Jorge Martin (Ducati)

10. Takaaki Nakagami (Honda)

11. Iker Lecuona (KTM)

12. Alex Rins (Suzuki)

13. Pol Espargaro (Honda)

14. Miguel Oliveira (KTM)

15. Danilo Petrucci (KTM)

16. Cal Crutchlow (Yamaha)

17. Johann Zarco (Ducati)

18. Maverick Vinales (Aprilia)

19. Valentino Rossi (Yamaha)

20. Luca Marini (Ducati)

Aragon, chi ha vinto in Moto2

Doppietta della KTM in Moto2, con la vittoria mai in discussione di Raul Fernandez e il secondo posto di Remy Gardner. I punti in distacco tra i due, in lotta per il titolo di categoria sono ora 39, a cinque gare dal termine della stagione. Terzo Augusto Fernandez terzo, mentre Marco Bezzecchi è stato costretto al ritiro a metà gara a causa di una caduta.

Aragon, chi ha vinto in Moto3

Italia sul gradino più alto del podio in Moto3. A trionfare è stato infatti Dennis Foggia, che ha tagliato il traguardo precedendo Deniz Oncu per appena 41 millesimi. Terzo Ayumu Sasaki. A terra il leader della classifica mondiale Acosta, ora a +45 su Garcia.