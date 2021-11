MotoGp, Valentino Rossi chiude le sue ultime qualifiche al decimo posto

Prima fila tutta Ducati a Valencia, ultimo GP della stagione e, soprattutto, ultimo GP della straordinaria carriera di Valentino Rossi. La pole, con il tempo di 1:29.936, è andata a Jorge Martin: per lui si tratta della quarta nella stagione d’esordio in classe regina (dove ha vinto una volta) ed è la numero 25 della carriera. Completano la prima fila le due Desmosedici del team ufficiale, con Francesco Bagnaia secondo a 0.064 e Jack Miller terzo a 0.389. Valentino Rossi ha chiuso l’ultima qualifica in carriera con il decimo tempo.



Ultima gara di Rossi, la griglia di partenza

«Finire con una pole è incredibile, sono molto contento e fiducioso per la gara. Abbiamo un bel ritmo, siamo molto in forma. Mi manca qualcosa per vincere, ma darò il massimo, voglio giocarmi le mie carte», ha commentato il velocissimo Martin. Così Bagnaia, dopo aver terminato le ultime qualifiche di una stagione eccezionale: «Martin è stato bravo, merita la pole. A Valencia è difficile fare un giro perfetto per me, non è nelle mie corde, ma sono molto contento del ritmo, anche nelle FP4 siamo andati fortissimo». Quarto Joan Mir (Suzuki), quinto Johann Zarco (altra Ducati), sesto Alex Rins (Suzuki), settimo Brand Binder (KTM), ottavo Fabio Quartararo (Yamaha), che ha da poco conquistato il titolo mondiale. Nono posto in griglia per Takaaki Nagakami (Honda). Poi, come detto, al decimo posto Valentino Rossi, che nel weekend valenciano ha ricevuto una visita davvero speciale, da parte delle sue nove moto iridate.

Emotional thursday in Valencia

Oggi eravamo in buona compagnia pic.twitter.com/NNVDF9vMUc — Valentino Rossi (@ValeYellow46) November 11, 2021



Ultima gara di Rossi, dove vedere il gran premio

Il Gran Premio motociclistico della Comunità Valenciana 2021 sarà trasmesso alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, TV8 e anche in streaming su NOW. La gara della Moto3 scatta alle ore 11. Il semaforo verde della Moto 2 è invece fissato per le 12:20: è solo in questa classe che ancora non è stato deciso il vincitore del mondiale, tra Remy Gardner e Raul Fernandez.