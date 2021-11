Nel bene e nel Vale

Davanti a tribune completamente gialle per salutare Valentino Rossi, all’ultima gara di una straordinaria carriera, a prendersi gli applausi è anche Francesco Bagnaia, che tra l’altro è uno dei gioielli sfornati dalla VR46 Academy del Dottore. Quarta vittoria stagionale per lui (sono arrivate tutte nelle ultime sei gare) e secondo posto nel mondiale piloti.

Valentino Rossi, i numeri di una leggenda

Applausi per Bagnaia, ma soprattutto per Rossi, che saluta dopo 26 anni: uno dei più grandi di sempre in questo sport, che chiude con 432 gare, 115 vittorie e 235 podi, il primo conquistato in Austria nel 1996, quando correva con l’Aprilia nella classe 125. Nove titoli mondiali vinti dal Dottore, entrato nel cuore degli appassionati non solo per i suoi sorpassi ma anche per i pazzi festeggiamenti (soprattutto nei primi anni). Ha solo un rammarico, Rossi: non aver ottenuto il decimo titolo mondiale, sfuggitogli per un’unghia nel 2015. Da Max Biaggi a Jorge Lorenzo, fino a Casey Stoner, la leggenda con il numero 46 ha affrontato e spesso battuto grandi avversari, che gli hanno reso omaggio, prima e dopo di questa giornata, caratterizzata suo social dall’hashtag #GrazieVale.

Valentino Rossi, nel giorno dell’addio è tripletta Ducati

Per quanto riguarda la gara, Bagnaia ha chiuso alla grande la sua stagione con una vittoria, precedendo sul traguardo Jorge Martin (partito in pole, rookie of the year) e Jack Miller. Si tratta di una tripletta Ducati ed è la prima volta che accade in MotoGP. In Moto2 la lotta per il mondiale non era ancora decisa: la gara di Valencia è andata a Raul Fernandez, il titolo al compagno di squadra in KTM Remy Gardner. In Moto3, prima vittoria in carriera per Xavier Artiga (Honda).

Insieme a Valentino Rossi saluta anche Danilo Petrucci

Nel giorno dell’addio di Rossi, ha salutato il motomondiale anche Danilo Petrucci. Dieci le stagioni in MotoGP per lui, con due vittorie ottenute su Ducati. Il pilota ternano, che ha corso nel 2021 su KTM, l’anno prossimo gareggerà nella Dakar, coronando un sogno che aveva fin da piccolo.