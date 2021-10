MotoGP, Fabio Quartararo è il nuovo campione del mondo

Pecco Bagnaia, che aveva dominato in lungo e in largo la lotta per la pole position prendendosi di forza il primo posto in griglia, stava facendo lo stesso con la gara del GP dell’Emilia Romagna, mantenendo viva la lotta per il primo posto nel Motomondiale in quel di Misano. Poi la caduta, a quattro giri dal termine, quando era da solo in testa: appena il pilota Ducati ha toccato terra, il titolo di campione iridato della classe regina è passato aritmeticamente da Joan Mir a Fabio Quartararo, che ha chiuso la gara al quarto posto.



Misano, doppietta Honda

Primo Marc Marquez, secondo Pol Espargaro per la doppietta Honda. Sul gradino più basso del podio di Misano Enea Bastianini, che con la sua Ducati ha sorpassato alle ultime curve il neo campione del mondo, El Diablo su Yamaha. 267 i punti nella classifica mondiale per Quartararo, 202 quelli di Bagnaia: game over a due prove dal termine della stagione. Così i primi dieci del GP dell’Emilia-Romagna a Misano: 1. Marquez; 2. Pol Espargaro +4.859; 3 Bastianini +12.013; 4. Quartararo +12.775; 5. Zarco +16.458; 6. Rins +17.669; 7. Aleix Espargaro +18.468; 8. Viñales +18.607; 9. Marini +25.417; 10. Rossi +27.735

Misano, la last dance del Dottore

Nella sua personale last dance in Italia, Valentino Rossi è tristemente partito dall’ultima posizione in griglia. Per l’occasione, sicuramente da celebrare, il Dottore ha indossato un casco speciale, dedicato al popolo giallo dei tifosi. Rossi ha terminato la gara al decimo posto, secondo miglior risultato stagionale.

Misano, una quercia per il Sic

Dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del 19 settembre, il GP dell’Emilia Romagna è stata la seconda gara del Motomondiale 2021 ospitata dalla pista di Misano, ufficialmente Misano World Circuit Marco Simoncelli: si è corsa proprio nei giorni in cui ricorreva il decimo anniversario della scomparsa del pilota, morto a Sepagn il 23 ottobre 2011. Per ricordarlo, sulla collinetta della curva 8, la più divertente della pista, è stata piantata una quercia, albero la cui chioma riporta alla mente quella inconfondibile del Sic.