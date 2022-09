Moto Gp, Qualifiche San Marino: orario, classifica e dove vederle

Nuovo appuntamento con il mondiale di MotoGp. Oggi 3 settembre, in diretta alle 14.10 su Sky Sport e in chiaro su Tv8, andranno in onda le qualifiche del gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Le due ruote fanno dunque tappa in Italia per la 14esima gara del 2022. Grande attesa per Pecco Bagnaia, in rimonta sul leader Fabio Quartararo dopo gli ultimi tre successi consecutivi. Il pilota della Ducati dovrà però scontare tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato un avversario durante le prove libere. La gara andrà in onda, anche in questo caso in diretta su Sky Sport MotoGp e Tv8, domani 4 settembre alle 14. Visione disponibile in streaming tramite la piattaforma SkyGo e su Dazn.

MotoGp, la classifica del mondiale a sette gare dalla fine

La MotoGp arriva oggi a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, oggi intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Riflettori puntati sulla Ducati di Pecco Bagnaia, vincitore delle ultime tre gare in Olanda, Gran Bretagna e Austria. Il pilota italiano è alla caccia del leader del mondiale Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e attualmente primo con 200 punti. Secondo Aleix Espargaro su Aprilia con 168, davanti proprio al ducatista con 156. Seguono un po’ più staccati Johan Zarco e Jack Miller, anche loro con la moto di Borgo Panigale, rispettivamente a 125 e 123 punti. Staccato di cinque lunghezze l’altro pilota italiano Enea Bastianini, vincitore in Francia. Per quanto riguarda la classifica costruttori, la Ducati domina con 296 punti, 96 in più della Yamaha seconda. Seguono Aprilia con 185 e KTM con 140.

MotoGp, qualche curiosità sul Gp di San Marino e della Riviera di Rimini

Sebbene sede ufficiale del gran premio sia San Marino, in realtà il circuito di Misano si trova interamente su suolo italiano. La pista infatti sorge a circa 20 chilometri di distanza dallo Stato che ne dà ufficialmente il nome sin dalla prima edizione del 1981. Soltanto nel 2007 ha infatti assunto, dopo il suo stabile ritorno nel calendario del mondiale, l’attuale denominazione. Vincitore della prima corsa ad inizio Anni 80 fu Marco Lucchinelli su Suzuki, mentre nel 2007 fu Casey Stoner su Ducati a tagliare per primo il traguardo. Da allora tre vittorie per Valentino Rossi (2008-2009-2014) e Jorge Lorenzo su Yamaha e Marc Marquez su Honda. Le ultime due gare però portano la firma di due italiani, Franco Morbidelli (2020) e Pecco Bagnaia (2021). Da tre anni si corre anche la MotoE, veicoli elettrici, con un dominio di Matteo Ferrari.