Continua il momento magico di Pecco Bagnaia. Dopo la vittoria di Aragon, il pilota italiano della Ducati ha trionfato anche nel Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, tagliando prima di tutti il traguardo del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Partito in pole, Bagnaia ha condotto per tutti i 27 giri di pista, tallonato negli ultimi dal francese Quartararo, che però non è mai riuscito a superarlo. Terzo sul gradino più basso del podio un sorprendente e velocissimo Bastianini, scatenato nella seconda parte di gara. Solo 17esimo Valentino Rossi: per il Dottore è stata la penultima gara a Misano, circuito che il 24 ottobre ospiterà il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. La classifica mondiale vede adesso Bagnaia a 48 punti dal leader Quartararo: grazie alla vittoria di Misano può continuare a sognare.

Misano, l’ordine di arrivo della MotoGp

1.Bagnaia (Ita – Ducati)

2.Quartararo (Fra – Yamaha)

3.Bastianini (Ita – Ducati)

4.M. Marquez (Spa – Honda)

5.Miller (Aus – Ducati)

6.Mir (Spa – Suzuki)

7.P. Espargaro (Spa – Honda)

8.A. Espargaro (Spa – Aprilia)

9.Binder (Rsa – Ktm)

10.Nakagami (Giap – Honda)

11.Pirro (Ita – Ducati)

12.Zarco (Fra – Ducati)

13.Vinales (Spa – Aprilia)

14.Bradl (Ger – Honda)

15.A. Marquez (Spa – Honda)

16.Petrucci (Ita – Ktm)

17.Rossi (Ita – Yamaha)

18.Morbidelli (Ita – Yamaha)

19.Marini (Ita – Ducati)

20.Oliveira (Por – Ktm)

21.Dovizioso (Ita – Yamaha)

Misano, la gara di Moto2

Gara poco fortunata per gli italiani in Moto2, con il solo Bezzecchi competitivo (è arrivato quinto). A tagliare per primo il traguardo di Misano è stato un super Raul Fernandez, che ha preceduto il compagno Remy Gardner (sempre in testa al mondiale con 34 lunghezze di margine) e l’altro spagnolo Aron Canet, terzo. Per il rookie dell’anno Fernandez si tratta della sesta vittoria stagionale.

Misano, la gara di Moto3

Podio tutto italiano in Moto3, al termine di una gara che ha visto Fenati a terra quando era in testa con 3” di vantaggio. Primo Foggia, poi con lui sul podio Antonelli e Migno, per un tris tricolore applaudito dal pubblico di Misano. Il pilota della Leopard, già vincitore ad Aragon, si porta così a 42 punti dal leader della classifica mondiale Acosta, che ha chiuso il Gp di San Marino al settimo posto.