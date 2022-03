MotoGP, in Indonesia trionfa Miguel Oliveira su KTM

Trionfo per Miguel Oliveira, in sella alla sua KTM ufficiale, nel Gran Premio di Indonesia sul circuito di Mandalika. Una gara posticipata a causa del diluvio che si è abbattuto sulla pista e che, considerate le avverse condizioni atmosferiche, ha visto un taglio da 27 a 20 giri. Dopo la KTM del portoghese, hanno tagliato il traguardo la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Pramac di Zarco. Quarta la Desmosedici ufficiale di Jack Miller, mentre quella di Pecco Bagnaia non va oltre il 15esimo posto, al termine di una gara complicata.

MotoGP, l’ordine di arrivo in Indonesia

Questi i primi dieci classificati in Indonesia: Oliveira (Ktm), Quartararo (Yamaha), Zarco (Ducati), Miller (Ducati), Rins (Suzuki), Mir (Suzuki), Morbidelli (Yamaha), Brad Binder (Ktm), Aleix Espargaro (Aprilia) e Darryn Binder (Yamaha). Enea Bastianini, arrivato undicesimo, conserva il primo posto nel Mondiale: comanda con 30 punti, poi B.Binder a 28, Quartararo a 27 e Oliveira a 25.

MotoGP, il diluvio sul circuito di Mandalika

A causa della pioggia, il gran premio è partito in ritardo: nel corso del temporale, molto intenso, un fulmine ha persino colpito il tracciato. Dopo l’esordio in Qatar, il Motomondiale ha fatto tappa in Indonesia e si è trattata di una prima assoluta: finora il circuito di Mandalika, inaugurato il 12 novembre 2021, aveva ospitato solo la gara conclusiva del Mondiale Superbike della stagione passata. Si tratta di un tracciato tortuoso, con solo un breve rettilineo e poi una curva dopo l’altra, reso ancora più complicato dal bagnato.

MotoGP, la spaventosa caduta di Marquez nel warm up

Al Gran Premio di Indonesia non ha preso parte Marc Marquez, che nel corso del warm up è stato protagonista di una spaventosa caduta: il pilota Honda, che nel corso della scorsa stagione è stato a lungo fermo per infortunio, è stato sbalzato in aria dalla sua moto dopo un high side alla curva 7. Rialzatosi sulle sue gambe, ma in evidente stato confusionale, è stato trasportato all’ospedale di Mataram, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico e varie contusioni.

SHOCKING highside for @marcmarquez93! 😱 Incredibly Marc was able to walk away and hopefully he’s all OK 🤞#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/uUwWxQJvHa — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 20, 2022

Non solo MotoGP: i vincitori in Moto2 e Moto3

Sul circuito di Mandalika si sono anche corse le gare di Moto2 e Moto3. Nella prima categoria è stata scritta la storia, con la vittoria di Somkiat Chantra, primo thailandese non solo a vincere, ma anche ad andare a podio nel Motomondiale. In Moto3 ha invece trionfato al termine di una gara condotta in solitaria l’italiano Dennis Foggia.